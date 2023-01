Terelu Campos habla de la "triste" situación que vive con María Teresa Campos

A finales de diciembre, María Teresa Campos sufrió una caída por la que tuvo que someterse a varias pruebas médicas y por la que tuvo que estar ingresada durante unas horas. Fue un susto, pero preocupó a todos. Especialmente a sus hijas, quienes han asegurado que su madre está en una situación delicada. En concreto, era Carmen Borrego quien explicaba que la veterana comunicadora se había negado a recibir visitar. "No quiere ver a nadie", contaba. Ahora, ha sido Terelu Campos quien ha querido aportar más detalles. La presentadora de 'Sálvame' se ha abierto en canal y, emocionada, ha dejado claro que quieren apartar a su progenitora de cualquier tipo de polémicas, como la traición de Gustavo Guillermo.

La traición de Gustavo Guillermo al clan Campos está en el punto de mira. No obstante, Terelu Campos prefiere hacer oídos sordos debido a las circunstancias que le rodean. En concreto, según ella misma ha contado, el chófer de María Teresa Campos es ahora imprescindible en sus vidas. “Tenemos unas circunstancias de vida muy tristes y en esas circunstancias Gustavo es una persona absolutamente necesaria", comentaba la presentadora. La hija de la veterana comunicadora también ha dejado claro que han querido ser lo más sinceras a la hora de hablar del estado de salud de su progenitora, aunque prefieren no dar más detalles. "Gustavo sufre muchísimo, os lo puedo asegurar", defiende y recuerda las horas que ha pasado María Teresa Campos junto a su chófer compartiendo confidencias. Es más, cree que es él la persona que mejor conoce a su madre.

"A pesar del dolor que me produzca a mí que Gustavo haya grabado, a mi no me ha dicho que me tenga grabada, no tengo ningún miedo, yo tengo que cerrar filas porque es mi deber como hija”, reflexiona. Por otra parte, se muestra contrariada a la hora de hablar de las grabaciones que ha podido hacerles Gustavo y no duda en condenarlo. "No hay explicación para esa grabación. Ni la he dado ni la he permitido. Son más de 33 años de vida que no puedo tirar como un castillo de naipes. A pesar de que yo le digo a Gustavo que no me parece nada bien que se haya grabado y que no hay motivo para hacerlo”, cuenta.

Preocupación por María Teresa Campos

SEMANA se ponía en contacto hace algunos días con una amiga de la veterana comunicadora para hablar al respecto y se ha mostrado «preocupada» puesto que las partidas de cartas con ellas siempre había sido sagrada. En concreto, María Teresa Campos «nunca se había negado a recibir visitas y mucho menos a jugar a su partida de cartas». Es por ello por lo que ha crecido la preocupación a su alrededor, ya que saben lo feliz que es María Teresa cuando está rodeada de gente, algo que ha dejado de hacer tras su bajón anímico.