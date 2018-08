Terelu Campos: esto es lo que le gusta de su físico (y lo que no)

3 Pero lo que peor lleva la presentadora es…. ¡El flotador! como ella misma le llama a su barriga

Sin embargo, ahí no quedo la cosa, y tras el examen de su cuerpo, Terelu Campos también procedió a analizar el de Carmen Borrego, aunque con ella no fue tan dura. La malagueña afirmó que su hermana tiene unas piernas maravillosas y que también le gusta su cara, aunque la papada no tanto y la barriga tampoco… Quizás el ‘Plan Detox‘ al que se sometieron en el último capítulo del docu-reality ‘Las Campos‘ da sus frutos pronto y ambas pueden lucir palmito… aunque por las fechas en las que estamos, seguramente ya será el año que viene.