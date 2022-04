El regreso de Pipi Estrada a ‘Sálvame’ después de 10 años sin pisar un plató de Mediaset ha provocado ya un sinfín de reacciones en personas que antaño fueron parte de su vida. Es el caso de Terelu Campos, que ha respondido de manera concluyente a las declaraciones que hizo el periodista en su regreso al programa. Ambos tuvieron un apasionado romance entre los años 2002 y 2006, pero terminaron mal. Y aunque él ha dicho que la relación con ella es «correcta», la hija de María Teresa Campos ha dejado claro que lo quiere bien lejos…

«Me alegro de que venga a donde le haga feliz», ha arrancado diciendo al comentar la visita de Pipi al espacio en el que trabaja. «Yo no he abierto esa historia ni la voy a abrir. Eso forma parte del Jurásico en mi vida». Terelu no guarda un especial recuerdo del idilio que tuvo con Pipi Estrada: «Cada uno tiene una escala en las relaciones que ha tenido».

A estas alturas, la colaboradora no quiere hablar de rencor. No oculta que su romance acabó de la peor manera e incluso llegaron a los tribunales por unas memorias que él publicó, y por las que lo condenaron a pagar 30.000 euros a ella. Pero aún queda una deuda pendiente: «No sé si se arrepiente, pero lo condenaron por ello. Por cierto, aún no me ha pagado».

Tras la ruptura, Pipi Estrada y Terelu retomaron el contacto en el año 2017, cuando él le escribió un mensaje interesándose por el estado de salud de María Teresa Campos. “A mi madre le da un ictus. Él me escribe un mensaje y yo dudé en contestarle, soy honesta. Pero era un momento muy complicado. Mi madre estaba grave y yo estaba muy asustada. Pensé que era una grandísima falta de educación que alguien, aunque tú no hubieras acabado bien esa relación, te mande un mensaje de afecto y de preocupación y yo no responderle. A partir de ahí se han sucedido mensajes, normalmente la mayoría relacionados con el programa ‘Sálvame”, ha explicado Terelu.

Pipi le pidió perdón a Terelu en un mensaje enviado a través del teléfono

Esos mensajes que han ido intercambiando de manera esporádica «son de apoyo hacia mí alguna vez», pero otras veces eran de “destrucción y vomitar todo lo que pensaba de algún compañero, pero yo nunca le contestaba. Siempre que los mensajes no fueran dirigidos a mí o hacia mi persona, nunca le contesté nada al respecto. Me limitada a ‘ok’, ‘muchas gracias’, ‘sí’, ‘me lo imagino’, ‘no lo veo». La tertuliana ha procurado ser educada con Pipi, aunque «también puedo ser muy incorrecta».

Aquel mensaje que el periodista deportivo le mandó para preocuparse por la salud de María Teresa fue en son de paz: «En ese mensaje por lo de mi madre me pidió disculpas y hablaba de arrepentimiento». Sin embargo, para Terelu este bonito gesto no es suficiente para olvidar lo que pasó entre ellos: «Cuando uno tiene una edad y ya sabe lo que hace, cómo lo hace y con qué intención lo hace. Ya lo he hecho, he ganado un dinero y pido perdón. Eso no me vale, pero no soy quién para perdonar».

Tres años después del perdón a través de mensaje telefónico, Pipi y Terelu se reencontraron por casualidad en una discoteca de Madrid en el verano de 2020 «después de haber pasado el confinamiento». Ella estaba acompañada de Kiko Matamoros. «Siempre pensé que no tenía una buena relación con Kiko. Me lo encuentro saludándolo súper cariñoso y súper guay y yo me quedo un poquito en schock. Él viene, me saluda me da dos besos y yo hago así (se echa para atrás)… Al día siguiente me recrimina al día siguiente en un mensaje que estuviera muy estúpida«, ha contado la andaluza.

Terelu veta a Pipi en La Fábrica de la Tele

La respuesta por parte de Terelu fue clara: “Yo le expliqué que estábamos en plena pandemia y que no besaba ni a mi madre ni a mi hija y que me parece una temeridad saludar en una discoteca… que ya era una temeridad que yo estuviera ahí. Le dije que me toca las narices tener que justificarme. Él me dice que lo entiende perfectamente y que me pide disculpas. Y ya no lo he vuelto a ver, que yo recuerde”. Y así seguirá siendo, porque Terelu ha dejado claro a La Fábrica de la Tele que no quiere coincidir con él bajo ningún concepto. No piensa compartir nada con Pipi: «ni plató», «ni un plato de arroz», ni siquiera «un café».