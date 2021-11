Tal y como avanzamos en SEMANA en exclusiva, la relación entre Terelu Campos y Carmen Borrego está rota. Unos WhatsApp de Terelu a su hermana hicieron saltar todo por los aires, mensajes cuyo contenido vio la luz poco después en ‘Sálvame’. «Lo que más me ha dolido de todo lo que ha pasado son esos audios, no insultó a mi marido, pero hizo una referencia que me dolió muchísimo, yo he llorado mucho por esos audios», dijo Borrego. En ellos, al parecer, dio a entender que ella tenía un lado secreto que su marido no conocía y que pronto descubriría: «Dice que va a llamar a mi marido y le va a contar quién soy yo realmente». Fue poco después cuando José Carlos Bernal empezó a darle vueltas a la cabeza y se plantó frente a Terelu haciéndolo la pregunta del millón: ¿Qué oculta Carmen?

Según Kiko Hernández José Carlos Bernal empezó con muchas dudas hasta tal punto que quería saber qué escondía su esposa. Fue al día siguiente cuando, tal y como explica el colaborador, cuando el marido de Carmen fue a recoger a Terelu en su coche, instante en el que aprovecharon para charlar sobre lo sucedido. El abogado no se lo pensó dos veces y se dirigió a Terelu: «Bueno, se puedes saber qué sabes tú de mi mujer que yo no sepa”. Una cuestión que ella no se esperaba y así lo demostró que incluso se quedara muda. Terelu miró al suelo y tan solo se limitó a repetir «nada, nada», lo que refleja que no se atrevió a descubrir la supuesta otra cara de su hermana.

Kiko Hernández mantiene que esta ruptura no tiene vuelta atrás y que, de momento, no hay lugar alguno a la reconciliación. Si bien el colaborador no ha querido entrar en detalles acerca de más desencuentros entre ellas, sí ha querido puntualizar la paciencia que Carmen tiene con Terelu. Nada que ver con la versión que sostiene María Patiño, que considera que la responsable de este problema familiar no es otra que Alejandra Rubio: «Terelu es responsable del 5% (…) Es verdad que la relación es insalvable es porque Alejandra tiene una madre que es Terelu y dudo que se salte a su hija para reconciliarse con su hermana».

Carmen Borrego no ha querido entrar en más guerras, eso sí, ha dejado claro que la sangre a veces no ha llegado al río por ella misma. «Yo paso de esta guerra. Me callo para no tener problemas, estoy un poco harta. He estado callada para que las cosas no estén mal y me he callado muchas cosas para evitar una guerra familiar, no voy a incendiar nada», sentenciaba la hija de María Teresa Campos. De la misma forma, Kiko Matamoros no podía evitar salir en defensa de Terelu Campos y dejaba claro que la participante de ‘MasterChef Celebrity’ estaba «superada» por la situación. «¿Creéis que yo lo estoy pasando bien, que a mí esto me gusta?», reiteraba Carmen Borrego.

Quien verdaderamente está sufriendo en esta historia es María Teresa Campos. La matriarca ha intentado que sus hijas se reconcilien, no obstante, todavía no ha logrado que eso suceda. Los últimos meses han sido muy complicados para ella y ahora tan solo está centrada en comenzar una etapa en su nueva casa.