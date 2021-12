Todo hacía indicar que el coronavirus había pasado, que la pandemia era cosa del pasado y que estas Navidades iban a ser distintas a las del pasado año. Sin embargo, la nueva variante Ómicron ha entrado en el terreno de juego devolviendo a España al nivel de peligro muy alto, al superarse ya la franja crítica de los más de 500 contagios por cada 100.000 habitantes. Entre ellos hay numerosos nombres propios, pero ha sido Tania Llasera la que ha querido salir a la palestra para narrar su caso y cómo cree que todos nos hemos confiado, hemos relajado las medidas de precaución y nos hemos creído a salvo de una enfermedad que continúa pululando entre nosotros. Y es que, tal y como ha confirmado la periodista, Ómicron ha entrado en su casa y en su vida para ponerlo todo patas arriba.

Por fortuna, en España nos encontramos en una privilegiada situación con respecto al resto del mundo al tener a más del 80% de la población inmunizada frente al coronavirus. Pero esto no ha impedido que el ritmo de contagios se acelere en los últimos días y se asemeje a periodos previos a la campaña de vacunación. Y así lo entiende también Tania Llasera tras haber sido contagiada por Covid-19 y tener que aislarse de sus seres queridos para evitar la propagación del virus y enfermar a sus familiares o amigos. Un tiempo que a la presentadora le ha servido para reflexionar no solo sobre su situación personal, sino de cómo se ve reflejada en la falsa sensación popular de que al haber sido vacunada ya puede llevar una vida con normalidad frente al coronavirus. No es así, pues la pauta completa tan solo te libra de padecer los síntomas más graves de la enfermedad, pero éstos siguen desarrollándose, como así confiesa ella misma ahora.

“Positiva y aislada. Navidades covideñas para la mujer que lleva esta cuenta: yo”, comienza a relatar Tania Llasera sin olvidarse de su característico sentido del humor para hacer frente a las dificultades de la vida. Y es que la periodista ha visto cómo las sospechas sobre los test de antígenos son fundadas y es que su caso deja claro que no son del todo fiables y no podemos basar nuestra seguridad y la de aquellos a los que amamos en un simple resultado: “Ojo que el test de antígenos me salió negativo y pensé que si por las moscas mejor ir a por una PCR. Y confirmó lo que me temía. Ómicron en el body. Contagiada con covid por primera vez en esta sexta ola. Con pauta completita y aún así con mocos y dolor del cuerpo tipo gripe. Cuidado a todos por favor, no os fieis de los antígenos mucho, la sensación de falsa seguridad es real”, alerta a sus seguidores después de comprobar que en su caso los antígenos han fallado.