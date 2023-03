La entrevista de Georgina Rodríguez en 'El Hormiguero' todavía sigue dando de que hablar una semana después de su emisión. La pareja de Cristiano Ronaldo se sentó por primera vez con Pablo Motos para presentar la segunda temporada de su docureality en Netflix. Sin embargo, los nervios le jugaron una mala pasada y soltó más de una perla que hizo que se convirtiera en Trending Topic en cuestión de minutos y muchas de sus frases fueran criticadas en la red social del pajarito. Ahora es Tamara Gorro quien muestra su malestar con la modelo, quien asegura que ella no le aporta nada y toma la drástica decisión de dejarla de seguir en redes sociales en directo.

Tamara Gorro ha estallado en 'Y ahora Sonsoles' cuando han tocado el tema de Georgina y uno de sus caprichos más caros, un bolso Hermés valorado en más de 340.000 euros. "Yo el otro día te mande un mensaje y te puse 'estoy indignada'", dice refiriéndose a un mensaje de texto que envió a Sonsoles Ónega, presentadora del espacio de televisión." Estoy indignada. ¿Puedo decir mi opinión? De Georgina yo tengo dos opiniones. Yo no soy su amiga, no me he ido a cenar con ella, sí que la conozco, sí que ha hablado con ella y puedo decir que a mí, a trato personal, es una mujer graciosa, es una mujer educada, bien hablada. Ahora bien, el personaje que Georgina se ha creado, y no lo digo como falta de respeto, me parece vergonzoso", comienza diciendo visiblemente enfadada.

Tamara Gorro: "Dijo cada barbaridad en 'El Hormiguero'", dice refiriéndose a la entrevista de Georgina

Y añade: "Y lo voy a decir con criterio ante lo que veo. Yo la entrevista que vi en 'El Hormiguero' yo hasta padecía por Pablo Motos. Dijo cada barbaridad que yo creo que a la pobre hasta le traicionaron los nervios. Pero tú no puedes decir unas cosas y enseñar otras. Es decir yo no puedo enseñar y decir que yo a mis niños les pongo vídeos de niños pobres y después me voy en un reality a comprar y a gastarme 30.000 euros en una tienda de chándales. Venga, por favor Sonsoles, ¿dónde estamos?", continuaba explicando a pesar de que sus compañeros de programa intentaban defender a la novia de Cristiano Ronaldo.

Ha dejado de seguir a la novia de Cristiano Ronaldo en directo

Tamara ha querido hablar de la importancia de la imagen de vida no real que transmite Georgina Rodríguez y como puede afectar a los jóvenes. "Repito que si ella es lo que quiere la aplaudo porque cada uno tiene que hacer lo que quiere. Pero mirad niñas y niños adolescentes esto no es la realidad. Esta no es la realidad. Si me tiene que dejar de seguir, que me deje de seguir. De hecho lo voy hacer yo porque un personaje que a mí no me aporta. No me gusta. Escucha lo que quiero transmitir. Las redes sociales son para seguir a la gente que te aporta algo y a mí Georgina me cae bien como persona pero no me aporta nada. Entonces yo la dejo de seguir", revela cogiendo su teléfono móvil y buscando el perfil de Georgina.

A pesar de esto, la colaboradora ha querido hacer hincapié en que "no es mala persona", Sin embargo, asegura que "yo quiero que a mí la gente cuando me siga en redes sociales me siga por algo que yo aporte. A mí esta mujer ni a mí, ni a mis sobrinas de 15 años ni a mis hijos cuando crezcan le aporta nada porque eso no es la vida real. Me caes bien pero yo te dejo de seguir inmediatamente". Y sentencia: "Ahora me van a caer golpes a más no poder pero es como si yo ahora mismo siempre digo soy de Móstoles, soy de Móstoles y a mis hijos los llevo allí pero después les digo que no, que mejor vamos a una tienda de lujo a gastarnos 120.000 euros. O eres humilde o no lo eres pero no nos vendas las moto. No nos las vendas".