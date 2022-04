Este miércoles 6 de abril era un día que llevaba ya un tiempo señalado en el calendario de Tamara Gorro. La influencer presenta su nuevo libro, ‘Cuando el corazón llora’, en el que relata un desgarrador episodio de su vida que ella creía que ya había olvidado. Gorro ha presentado su libro rodeada de amigas, compañeros y de su expareja, Ezequiel Garay. A pesar de que ambos han tomado caminos separados, son el mejor apoyo el uno del otro. El exfutbolista ha querido estar presente en un día tan señalado para la modelo, en el que se ha enfrentado, por primera vez públicamente, a esas vivencias que le gustaría borrar de su mente.

La influencer presenta su nueva obra en el Matadero de Madrid con la presencia de Tania Llasera, como presentadora, e India Martínez, que ha puesto la música a este evento tan multitudinario. Ha sido un acto muy emotivo, en el que no han faltado las lágrimas y el dolor, sobre todo cuando ha hablado de ese episodio que vivió en el pasado, le marcó para siempre y ahora comparte con su familia virtual (así llama a su séquito de seguidores). Con este duro testimonio, Tamara Gorro explica el motivo por el que ha llegado «a este punto» de su depresión. Además, tal y como ella confiesa, hablar de este episodio delante de sus seguidores supone «una liberación para ella».

A los 12 años, Tamara Gorro fue a un campamento de verano, al igual que muchos niños de su edad. Sin embargo, tuvo que volverse antes de tiempo tras sufrir abusos sexuales por parte del padre del dueño del lugar donde estaba establecido el campamento al que había acudido. A pesar de varios intentos fracasados de acudir a un campamento de verano con sus amigas, su madre no le daba el visto bueno hasta que un año aceptó. Sin imaginarse que esto iba a suponer un punto de inflexión en su vida. La madre de la influencer, acompañada de una amiga, buscaron un campamento que les diese «confianza». Una vez que lo encontraron, Tamara no podía estar más ilusionada y puso rumbo a este campamento.

Una vez que llegó al campamento, Tamara Gorro estuvo muy pendiente de un perrito, un pastor alemán grande que tenía como dueño al padre del dueño del campamento. «Era amable, le conocíamos todos. Se acercó al lavado en el que yo estaba apoyada y me preguntó que, como no estaba lavando ropa, si me quería ir con él a pasear al perro. Yo emocionada le dije que sí, su perro me encantaba», relata la influencer.