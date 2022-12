Este mismo lunes, Tamara Gorro anunciaba su separación definitiva con Ezequiel Garay tras darse una segunda oportunidad en los últimos meses. Finalmente, no han logrado superar sus diferencias por lo que han decidido tomar caminos separados después de doce años de relación y dos hijos en común. Si en su ruptura anterior reveló que no podría ser definitiva, en este caso ha querido confirmar que así será. Además ha confesado que por su propia salud, prefiere no hablar más sobre este tema. Sin embargo, es consciente de la trascendencia de la noticia, por lo que no ha dudado en entrar en directo en el programa en el que colabora, ‘Y ahora Sonsoles’. Tamara Gorro se ha sincerado con Sonsoles Ónega sobre el complicado momento que está atravesando tras separarse de Garay.

Sonsoles Ónega ha querido dedicarle unas bonitas palabras a Tamara antes de que hablara públicamente, haciendo hincapié en que todos son conscientes del «esfuerzo gigante» que hace para hablar tras anunciar su ruptura. Tamara Gorro ha querido aclarar que a pesar de haber dicho en el comunicado que no quería hablar sobre este tema «y ahora hay gente que le pueda extrañar que yo entre por teléfono en un programa», cree que se lo debe a su programa y es la única vez que va hablar sobre su separación. De hecho, no quiere que ocurra como la anterior vez, cuando anunció su primera ruptura.

Tamara Gorro se culpa por haber hablado más de la cuenta en su primera ruptura

«Una tiene que aprender de sus errores y estamos acostumbrados a culpar a los demás. Yo no voy a culpar a nadie. La anterior vez que no era un divorcio sino una separación y un espacio, yo cometí el error de hablar más de la cuenta. Él lo sufrió mucho y yo lo que menos quiero es que sufra porque no se lo merece por eso esta vez he decidido no contar nada. Nada. Así no se puede decir, no se sabe nada. Yo creo que yo soy la responsable de que públicamente pueda haber repercusión o no. A él no le gusta hablar públicamente y es respetable. Yo tengo esa doble responsabilidad», ha dicho al respecto, asegurando que para ella, la actuación de la primera vez, no fue la más correcta.