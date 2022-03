Las redes sociales y la exposición de cuerpos vendidos como perfectos nos han llevado a la errónea apreciación de que aquellas personas que están delgadas son las que mejor cuerpo tiene, sin atender a que su delgadez pueda ser sinónimo de problemas de salud. Algo que le ha sucedido ahora a Tamara Gorro, quien con su ejemplo ha querido parar los pies a sus fans a la hora de piropear su silueta y es que efectivamente ha perdido kilos, pero esto no quiere decir que ahora tenga una figura más hermosa o que se vea más sana. De hecho, es todo lo contrario, como así ha querido plasmar la propia influencer, que atraviesa graves problemas de salud mental desde antes incluso de su ruptura de Ezequiel Garay, los cuales han hecho mella en su cuerpo. Sí, luce más delgado, pero esto no quiere decir que sea bueno.

Desde que Tamara Gorro anunciase la decisión consensuada de separarse de Ezequiel Garay, su salud mental se ha visto perjudicada. La ansiedad y la depresión han hecho estragos en su forma de entender lo que le sucede o interpretar el mundo, por lo que decidió poner tierra de por medio para encontrarse a sí misma. Regresó con ocho kilos menos y esto finalmente la alertó de que algo no andaba bien y tuvo que ir a un hospital para descubrir qué le sucede.

“Desde que estoy malita he perdido muchísimo peso y cada vez he perdido más. Estaba en 64 kilos y he llegado a pesar 52 kilos. Como, pero hay algo que me provoca echarlo. Ayer después del cumple de los niños, ya no podía levantarme. No tenía fuerzas casi ni para hablar. En la analítica está todo perfecto, lo que pasa que me tengo que hacer una gastroscopia para ver qué está provocando esto, qué puede ser. Quiero lanzar el mensaje, porque parece que tenemos que tener un cuerpo divino, delgado, maravilloso. Eso no es así. No comer te lleva a tener una enfermedad, a estar mala. Yo verme tan delgada, a mí no me gusta. Sin quererlo estoy perdiendo, pero no me gusta y no es bonito”, alerta Tamara Gorro a sus fans para que no interpreten su delgadez como un modelo a seguir, pues se trata de una consecuencia de un problema.

Una vez alertado sobre este riesgo de confundir delgadez con salud y buena estética, Tamara Gorro ha querido hacer más potente su mensaje. Lo hace porque sigue viendo cómo la piropean cuando sube una imagen en la que se le ve más delgada de lo que suele estar, más de lo que a ella misma le gusta. Una reflexión que parece estar calando hondo entre sus seguidores, que han aplaudido su iniciativa de presumir de cuerpazo para dejar claro que esconde mucho más de lo que se ve a simple vista en una imagen en redes sociales: “Qué tipazo. Dios mío que abdomen. Yo quiero ese cuerpo”, se dice a sí misma Tamara Gorro para después dejar bien claro que estas píldoras que suele leer son en sí mismo un error. Y explica el motivo:

“1. Eso no es un tipazo, un buen cuerpo es el que está saludable, el que tiene fuerza y te deja hacer una vida normal. Da igual la talla 34, 36, 38, 40 o 52. Sin salud no existe un cuerpo bonito. Además, ¿qué es un cuerpo bonito?”, se pregunta Tamara Gorro, que pasa al segundo punto: “2. Ese abdomen (en mi caso) es fruto del deporte diario que hago (siempre lo hice, pero ahora más para intentar ganar masa muscular y así recuperar peso). Tener el abdomen marcado no quiere decir que tengas un cuerpo perfecto. ¿de qué sirve, si después lo que tienes en el estómago es un problema?”. La influencer cierra con un tercer punto a tener en cuenta: “3. Querer el cuerpo de otra persona es un gran error. Cada uno tiene su constitución y de ahí parte la base para que tú te marques los objetivos que desees tener, porque te hagan bien. Engordar, adelgazar, estar más fibrado. Y termino diciendo que nada en exceso es bueno. Hay mujeres que tienen problemas de delgadez o problemas de obesidad. Ni una es mejor, ni la otra es peor. ¿Sabéis por qué? Porque no existe el cuerpo perfecto. Así que nunca os guieis por los estereotipos que hoy en día (por desgracia) se muestran para ser perfectos. Si a mi hoy en día me dieran a elegir, sin duda me quedaría como en la segunda foto. Estaba más guapa sin duda y, por supuesto, más sana”, sentencia.