Fue el pasado mes de septiembre cuando Tamara confesaba en televisión que atraviesa una delicada situación económica. Rota en llanto, la cantante revelaba delante de millones de espectadores que tras la pandemia ha tenido que hacer frente a problemas financieros. «No puedo contarlo todo, pero… Venimos de un año muy complicado. Mi marido ha tenido que cerrar dos negocios, yo llevo un tiempo sin dar conciertos y tenemos cuatro niños que mantener. Tengo que llevar paga a mi casa», decía tras ser la primera expulsada de ‘MasterChef Celebrity 6’.

«Mi marido y yo lo hemos pasado muy mal económicamente»

Este miércoles, la artista se ha sentado en el plató de ‘Sálvame’ para hablar de los duros momentos que tuvo que afrontar después de la pandemia, que la obligó a tirar de los ahorros que ella y su marido tenían guardados. Fueron «18 meses sin ingresos… y con cuatro hijos», lo que llevó a su familia a tener que apretarse el cinturón: «Mi marido y yo lo hemos pasado muy mal económicamente».

«Antes me hacía mi manicura y mi pedicura cada 15 días. Mi marido y yo íbamos a cenas, viajes, ropa, ha contado la intérprete. Ahora todos esos «caprichos» han quedado atrás. Porque la prioridad es sacar a sus hijos adelantes y «darles de comer y ofrecerles una buena educación».

«Lo que no podía faltar era lo de ellos… Ellos tienen que tener una alimentación y me gusta que tengan de todo para comer», ha detallado. Por suerte, tanto ella como su pareja y sus hijos han estado unidos ante la adversidad. Desde el primer momento fue clara con sus hijos: «A los niños siempre hay que contarles la verdad, sobre todo a los mayores. Ya estamos mejor. Mientras haya salud en casa, eso es lo importante».

«Ha habido días que te vienes abajo. Dani y yo no hemos dormido por las noches. Me preocupaba el futuro, qué pasaría. Sobre todo ellos», ha recordado. Por suerte, ante este revés han contado con el apoyo de los suyos: «Hemos pedido ayuda a algún amigo, pero a la vez hemos ayudado nuestros familiares. Gracias a los ahorros hemos podido salir».

La cantante aclara: «No estoy arruinada»

La sevillana ha confesado que gracias a su carrera musical y a las empresas de su marido se ha permitido un estilo de vida muy acomodado. Eso le ha permitido ayudar a quienes lo han necesitado. En esta ocasión les ha tocado contar con un cable extra de las personas a las que quieren: «Yo he estado para todos en los buenos momentos. Lógicamente no tienen ni los ahorros ni los ingresos que tenemos mi marido y yo».

Tamara ha querido aclarar que aunque lo ha pasado mal económicamente, no está en números rojos. «A veces se puede sacar de contexto algunas cosas. No estoy arruinada. Me duele porque hay personas que lo están pasando muchísimo peor. Aún puedo ayudar y aportar granitos de arena. Ya hemos abierto los negocios y yo estoy con mi tema que está en el top 5 de descargas digitales. Estoy mucho más tranquila», ha destacado.

En su visita a ‘Sálvame’, Tamara ha hablado también del autismo de uno de sus hijos. «Héctor tiene trastorno de autismo. No es severo, porque dentro del trastorno hay diferentes grados, pero se lo diagnosticaron con dos años y medio. Tiene que ir todas las semanas a terapia. Necesitan las rutinas, palpar, tocar… Y con la pandemia se paró todo».