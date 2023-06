Tamara Falcó preocupa a su entorno: "Cualquier día le da algo"

Hay un runrún que no cesa entre los amigos de Tamara Falcó. Su pandilla, esos que no le sueltan de la mano saben el estrés al que está sometida la aristócrata. Están preocupados, tal y como transmiten a SEMANA, por cómo se comporta cuando se apagan los focos. “Está soportando mucha presión en los últimos meses”, apunta a este medio alguien cercano a ella. Su ritmo frenético de vida y todos los contratiempos que se ha encontrado antes de su boda han provocado que su círculo llegue a pensar que “tarde o temprano petará”. Tamara es consciente de que cada uno de sus movimientos será analizado al milímetro, una situación que lejos de relajarla, ha multiplicado su tensión. “Todo esto viene acompañado de exposición pública y de la presión mediática. Tamara lleva mucho tiempo aguantando mucha tensión y cualquier día le va a dar algo”, dice una fuente que prefiere no revelar su identidad. Aunque hay quien atribuye su estrés a los preparativos de la boda y a que estos no salgan como ella esperaba, nada más lejos de la realidad.

Su círculo cree que “se le han juntado muchas cosas” y que debe frenar en su día a día para volver a ser la de antes. “Ella tiene mucha ayuda para preparar la boda, pero es la presión de todo. También tiene compromisos publicitarios como el otro día en Ibiza, al que tuvo que acudir el día siguiente de volver de Nueva York para intentar solucionar el entuerto de su vestido. Va de un sitio a otro, no para”, explican en conversación con SEMANA. Empatizan con ella, de hecho, al ponerse en su piel elogian que haya sido capaz de sobreponerse a cada uno de los imprevistos antes de su enlace con Íñigo Onieva. “Entre los amigos lo hemos comentado. Cualquier día explota. O baja el ritmo o un día de estos va a petar”, añaden.

Aunque Tamara ha conseguido pasar página tras la deslealtad de su novio, para sus amigas y para su madre, Isabel Preysler, no ha sido nada fácil aceptarle de nuevo. Mucho menos hacerse a la idea de que pasarían por el altar solo unos meses después de que Tamara le perdonara. Mientras ella trata de mirar al futuro, su familia y sus íntimas no pueden evitar mirar al pasado y pensar en si de nuevo le fallará. “A Isabel Preysler no le termina de encajar Íñigo Onieva. A las amigas nos ha costado aceptarle. A dos meses se ha quedado sin vestido de novia y encima le han acusado de obligar a las diseñadoras a plagiar un vestido, imagínate”, cuentan. Esto último no habría beneficiado a su imagen, a pesar de que ella lo negó por activa y por pasiva ante diferentes medios de comunicación.

Fue el pasado mes de septiembre cuando todo saltó por los aires. Tamara e Íñigo anunciaron su compromiso y gritaron al mundo que el 17 de junio pasarían por el altar, sin embargo, un vídeo en el que aparecía besándose con otra mujer truncó todos los planes. “Al margen de tener que soportar que se sepa que tu novio te ha sido infiel, que esto ocurra dos días después de anunciar tu compromiso es muy fastidiado”, recuerda quien la conoce y quien ha sido testigo de cómo vivió su desengaño. Poco después cambiaron la fecha y trabajaron a contrarreloj para llegar a tiempo.

Solo quedan unas semanas para que Íñigo y Tamara se conviertan en marido y mujer, por lo que ya ha comenzado la cuenta atrás. Para llegar a punto ella ha ingresado en la clínica Buchinger de Marbella, donde le espera un Ayuno Terapéutico que, a su vez, le servirá para oxigenar la mente. “Ha cogido algunos kilos y eso también le genera cierta inquietud. Se le ha juntado todo”, nos insisten. Aunque públicamente intenta no darle importancia a su cambio físico, le preocupa no llegar como ella desea a su gran día con Íñigo, quien tampoco está exento de polémica.