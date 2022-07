Ya han pasado más de dos años desde que saliera a la luz la relación entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva. La hija de Isabel Preysler ha encontrado la estabilidad emocional al lado de este guapo diseñador de coches. Aunque se ha pronunciado alguna que otra ocasión sobre su noviazgo, no ha sido hasta ahora cuando ha hablado como nunca antes lo había hecho. Durante los últimos meses vive con la presión de sus amigos y familiares para que la diseñadora dé un paso más en su relación y pase por el altar. Prueba de ello son los tres ramos de novia que le han regalado en tres bodas diferentes a las que ha acudido junto a su pareja. Sin embargo, de momento (y a corto plazo) no está en sus planes darse el ‘sí quiero’. Siguen disfrutando de su amor alrededor de todo el mundo y aprovechando cada vez que sus agendas se quedan libres y se lo permiten. Nunca antes habíamos visto a «Tammy» (así la llama su entorno más cercano, tal y como ella ha desvelado) así de feliz y enamorada. Pero, cuando conoció a Íñigo no se le pasó por la cabeza que tres años después estaría enamorada de él. ¿Quieres ver sus declaraciones? No te pierdas el siguiente vídeo. ¡Corre y dale al play!

Vídeo: Netflix