Tamara Falcó está de celebración. La hija de Isabel Preysler ha felicitado el cumpleaños a su novio, Íñigo Onieva, y ha elegido la felicitación más bonita y romántica. Además, no ha dudado en sacar de su carrete del móvil fotos que hasta ahora había preferido no compartir. No hay duda de que están enamorados y Tamara ha gritado a los cuatro vientos que no puede estar más feliz con el compañero de vida que se ha buscado.

Una celebración de cumpleaños muy especial

«Felicidades love of my life ❤️🎂», ha escrito junto a una bonita fotos de ambos. No tienes reparo la hija de Isabel Preysler de decirle que sí, que él es el amor de su vida. Están siendo unos años increíbles a su lado y sus caras en todas las fotos que comparten juntos así lo demuestra.

Pero no es el único mensaje que le ha dedicado Tamara Falcó a su chico. Y es que no ha dudado en hacer público lo que piensa y siente por él. Además, esto nos ha permitido conocer nuevas características de su personalidad, que desconocíamos: «Hoy es el cumple de una persona muy especial. Mi mayor apoyo, el más disfrutón, el mejor amigo y el más bailongo. Te quiero», ha escrito Tamara.

Tamara considera a su chico como su mejor apoyo

Fue el pasado mes de septiembre cuando la pareja celebró su primer año de amor, por lo que están a punto de celebrar en unos meses su segundo aniversario. Y parece que han sido los dos mejores años de sus vidas. Tanto es así que no solo comparten su vida personal, sino que también quieren hacerlo en el terreno profesional. Así lo aseguró el empresario hace apenas unos días.

La buena relación y sintonía que tienen fuera de sus trabajos quieren ahora extrapolarla a al terreno laboral. De hecho, planean abrir ahora un negocio gastronómico juntos, lo que los unirá aún más. Consciente de que su vida ha dado un giro y que ahora está centrado en el sector de la restauración, Íñigo tiene claro que seguirá abriendo locales de éxito. De hecho, quiere dar el paso de abrir uno junto a su chica, a la que llama «mi amor» cuando creen que nadie los está viendo: «Mi foco ahora está puesto en la restauración. Y con Tamara Falcó tengo previsto abrir un restaurante. A ella le encantan la gastronomía y juntos vamos a montar un negocio», confesaba con felicidad hace unos días en Cinco Días.

Planean abrir un negocio juntos en Madrid

Han demostrado que una de sus pasiones compartidas es la gastronomía, por lo que no cabe duda de que podrían tener la mejor de las ideas. No es raro ver a la pareja disfrutar de increíbles comidas o cenas. Ya sea en pareja o con un grupo de amigos, Tamara e Íñigo han reservado en los mejores restaurantes de España para disfrutar de sus platos. Hace unos meses, los vimos viajar hasta Cataluña con un amplio grupo de amigos para comer en el restaurante Celler de San Roca, donde podrían haber cogido muchas ideas para la puesta en marcha de su negocio conjunto. ¿Conseguirán cumplir este sueño?