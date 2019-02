Tamara Falcó, de nuevo enamorada: “Estoy ilusionada”

La hija de Isabel Preysler asegura a SEMANA que está ilusionada, aunque prefiere no dar detalles de quién es el responsable de su felicidad.

Tamara Falcó se encuentra en un gran momento personal y profesional. La hija de Isabel Preysler ya se encuentra preparando su próxima colección de ropa, lo que le ha llevado a París para ver las telas que va a elegir para las próximas prendas que va a diseñar para la nueva temporada.

En el terreno personal, Tamara Falcó vuelve a sonreír cuando se le pregunta por cómo se encuentra su corazón y asegura a SEMANA que está iniciando una relación con un joven del que no quiere dar muchos detalles. La hermana de Ana Boyer reconoce estar “ilusionada” y sentir mariposas en el estómago, asegura en Andorra, donde se ha puesto al volante del Jaguar E-Pace.

Aunque prefiere no hablar mucho de él cuando se le pregunta, Tamara ha explicado cómo es: “Es guapo, con los ojos verdes, muy deportista y tiene tres años más que yo”, asegura. Cuando intentamos conocer un poco más sobre el joven responsable de la felicidad de la hija de Isabel Preysler, Tamara es rotunda: “Ufff… No pienso dar ninguna pista más, que ya he contado bastante”.

