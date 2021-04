La Marquesa de Griñón ha contado por primera vez en ‘El Hormiguero 3.0’ un percance que le sucedió cuando era pequeña.

Un jueves más, Tamara Falcó ha revelado detalles desconocidos sobre su vida privada ante la audiencia de ‘El Hormiguero 3.0’. En la mesa de debate del programa que presenta Pablo Motos, la ‘socialité’ ha hablado de sus mascotas. Unos perros a los que, en más de una ocasión, ha enseñado en las redes sociales.

El tema de los perros ocupaba parte de la charla entre los colaboradores del programa de Antena 3 después de que el presentador les preguntara si ellos tratan a sus mascotas como si fuesen personas. Juan del Val y Nuria Roca, amos de dos canes llamados Violenta y Pepita, han desvelado que, en caso de separarse, los animales permanecerían al lado de la valenciana. «Me las quedo yo, obviamente», decía la colaboradora. Entonces, la Marquesa de Griñón confesaba orgullosa que estaba encantada con sus perritos.

«Me mordió un perro de pequeña»

«A mí me mordió un perro de pequeña pero no les tengo nada de miedo», contaba. Es la primera vez que habla en público de este accidente ocurrido durante su infancia y que, a pesar del susto, no le dejó secuelas: «No tengo trauma».

Tamara Falcó ha hablado en otras ocasiones de sus perros en ‘el Hormiguero’. Incluso ha hablado de la perrita de Mario Vargas Llosa, con la que convive en el domicilio de su madre. «La perrita se cree que yo soy su dueña. Eso es porque en mi cuarto siempre hay más movimiento y estoy con mis otros perritos, con los que le encanta jugar», revelaba en su día al de Requena.

Hace una semana, las palabras de Tamara Falcó sobre las vacunaciones en España contra el coronavirus no sentaban nada bien en las redes sociales. La aristócrata admitía sentir recelos hacia la Astrazeneca. «Yo sí quiero poder elegir. Quiero poder elegir», decía. Motos le preguntaba qué haría si la llamasen para ponerse la vacuna y respondía: «Diría Chao, ‘pescao'». Y es que prefiere esperar a que haya una alternativa mejor: «No me quiero vacunar con Astrazeneca, quiero que me aseguren que la vacuna con la que van a vacunar es súper segura. Por ahora Pfizer es la que está dando mejores resultados. Entonces, prefiero esperar a que sigan llegando dosis y prefiero espera un poquito más», destacaba.

No se quiere vacunar con la Astrazeneca

Asimismo, aclaraba que su decisión la tomaba desde la prudencia: «Miedo y prudencia son cosas distintas. Yo no tengo miedo. No es miedo a la vacuna. Es por prudencia… No creo que me vaya a pasar nada, pero por si acaso prefiero esperar a que llegue la vacuna de Pfizer. Es en lo que confío».