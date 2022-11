Este miércoles, Tamara Falcó ha recibido un galardón en Madrid. Un premio que le llega en un periodo muy especial de su vida. «Que hayan pensado en mi en este momento, significa muchísimo», ha confesado. Emocionada, ha dedicado el reconocimiento a su madre, Isabel Preysler: «Ha sido mi referente y me gustaría dedicárselo a ella».

Vídeo: Europa Press

La socialité ha recogido en Madrid el premio «La Mujer Del Año» de la revista ‘Harper’s Bazaar’. Risueña, como siempre, ha agradecido que la consideren la mujer del año, pero cree que no es para tanto: «¡Ya me gustaría!». Sin embargo, sí cree que para su sobrino es la tía del año: «Según mi sobrino, 100%, sí». De lo que está segura es que dentro de poco soplará las velas de su 41 cumpleaños. El próximo 20 de noviembre, seguro, soplará las velas de su tarta rodeado de sus seres queridos.

Recientemente, Tamara y los suyos se han reunido para celebrar el cumpleaños de su cuñado, Fernando Verdasco, en el domicilio de su madre.»Y la semana que viene el mío», ha apuntado en este acto, que reconoce su labor: «Me hace mucha ilusión este premio».

Esta semana, Tamara Falcó ha hablado de cómo se siente tras su ruptura con Íñigo Onieva. Ya ha cerrado toda posibilidad de volver con el que, hasta hace apenas unas semanas, pensó que era el amor de su vida: «Creo en las segundas oportunidades, pero seguro que la tendría con otra persona. Creo que al final se han dado unas circunstancias… a día de hoy estoy bien sola, solo pienso en mi futuro». De hecho, ha decidido cortar por lo sano y no tener ningún tipo de relación con él: «La verdad es que no mantengo ningún tipo de relación con Íñigo por prescripción facultativa, que la llevo a rajatabla».

Tamara Falcó habla de su ruptura con Iñigo Onieva: «Lo he llevado de una forma que podía ser peor»

Para Tamara Falcó irse de retiro a Lourdes, donde precisamente estuvo acompañada de la tía de su expareja, ha sido un bálsamo que la ha ayudado a superar este duro trance: «Para mí ha pasado ya un mes y medio, estoy bien… Ha sido más rápido gracias a la Virgen. Después del retiro, de ir a Lourdes, sentía una fuerza que no era mía. Lo he llevado de una forma que podía ser peor. Evidentemente he llorado, he tenido momentos malos, había momentos en los que no sabía muy bien qué había sucedido». Afortunadamente, ya está recuperada del revuelo mediático que provocó la infidelidad de su prometido y ahora sus prioridades son su familia y cumplir con sus compromisos profesionales. Durante todo este tiempo se ha centrado en pasar tiempo con las personas a las que más quiere, que la han ayudado a sobrellevar esta etapa tan complicada.