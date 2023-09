Tamara Falcó y Boris Izaguirre sellan la paz: así han reaccionado al verse

Boris Izaguirre y Tamara Falcó protagonizaron en su momento un desencuentro a pesar de que mantenían una relación estupenda. Tanto es así que el escritor apareció en uno de los capítulos de la docuserie de la marquesa de Griñón en Netflix, 'La Marquesa'. Sin embargo, unas declaraciones que hizo él sobre ella en las que tildaba a la hija de Isabel Preysler de 'homófoba' hicieron que se distanciaran. Pero ahora ha llegado el momento de sellar la paz públicamente.

Ambos han coindido en el desfile de Pedro del Hierro durante la Mercedes Benz Fashion Week en Madrid, que ha tenido lugar en IFEMA. Tamara Falcó estaba ya sentada en el 'front row' cuando Boris Izaguirre, que ya aseguró que se estaba arrepentido de sus palabras, ha empezado a saludar a conocidos que estaban en la primera fila del desfile. No ha querido evitar saludar a la marquesa de Griñón, que ha recibido con felicidad el saludo. Han sorprendido a todos los presentes dándose dos besos y compartiendo algunas confidencias.

El periodista era consciente de que este gesto iba a ser grabado, ya que su enemistad ha copado muchos titulares durante meses. De hecho, ha querido hablar del punto en el que se encuentra su relación con Tamara Falcó: "Somos dos amigos que estamos intentando arreglar las cosas que, por mi culpa, yo creo que se han dañado bastante y es importante ver un poco como reconstruimos ese puente". El escritor confiesa que le ha hecho mucha ilusión que la marquesa de Griñón se mostrase receptiva ante el cariñoso saludo que han protagonizado en el desfile de Pedro del Hierro: "Totalmente y yo más todavía, y estoy muy contento de poder saludarla y de que lo compartamos".

Boris Izaguirre cuenta cómo ha vivido este 'momentazo'

Este reencuentro llega después de meses de lo más intensos para ambos, en los que no han tenido relación. Sin embargo, el propio Boris Izaguirre asegura que ambos han compartido mensajes, conscientes de que se iban a ver este jueves en un desfile de moda, en el que por supuesto ha habido muchas cámaras. El escritor se ha vuelto a mostrar arrepentido, tal y como ya aseguró estar hace meses, tras escribir el conocido artículo: "Si pudiera yo hubiera preferido no escribir ese artículo. No creo que una regañina a un amigo tenga que convertirse en algo público y de eso me arrepiento, de no haber tenido el arresto de llamarla por teléfono".