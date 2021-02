Ana Obregón es una mujer exitosa y con talento, sin embargo, no todo el mundo conoce cuál es su talento más oculto. Te contamos de qué se trata.

Desde que Ana Obregón perdiera a su hijo el pasado 13 de mayo no ha dejado de mostrarnos rincones internos que para muchos eran desconocidos. Como jamás lo había hecho, la actriz ha aprovechado cada uno de sus posts para explicar cómo se sentía tras la muerte de Álex, textos que jamás hubiera querido escribir. En ellos, sus seguidores han sido conscientes de la valentía y la capacidad de superación que posee, no obstante, no es lo único que hemos descubierto. En estos ha enseñado el que muchos consideran su talento oculto. No presume demasiado de ello, no obstante, cada vez que lo ha hecho ha conseguido poner los pelos de punta a quien ha tenido el placer de escucharla. Hablamos de su arte tocando el piano.

Vídeo: Redes sociales

La propia Ana ha compartido vídeos deleitando a sus followers, publicaciones en las que ha recibido la ovación de muchos de sus amigos y gente anónima. De hecho, en algún que otro programa de televisión ha aprovechado y ha tocado alguna canción especial para ella. Ejemplo de ello cuando participó en ‘Ven a cenar conmigo’, donde como buena anfitriona sorprendió a los presentes entre los que estaba Rappel o Víctor Janeiro. Entonces, explicó que sus profesiones frustradas eran bailarina y pianista. «Cuando toco el piano me transporto, ese es mi momento cumbre», comentó. Se desconoce si se refugia en este arte desde que tuviera que despedir a su hijo y es que en el pasado se quejaba de la falta de tiempo para tocar, algo que ella echaba de menos. «Actualmente no toco nada porque estoy liadísima», dijo en ese instante.

No ha sido la única vez que lo ha hecho, también para celebrar el amor el día de San Valentín, a pesar de que ella no tiene pareja. «Este tema va dedicado a todos los que estáis enamorados y a los que no lo están recordarles la frase de Marilyn Monroe; «la felicidad está en tu interior , no en la persona que tienes al lado«, dijo Ana Obregón. Agradecidos con esta sesión sorpresa, muchos le rogaron que de vez en cuando tocara, pero han sido muy pocas las ocasiones en las que ha dado el paso.

Ahora Ana Obregón está centrada en su recuperación y poder, según ha dicho ella misma, transformar el dolor en amor. Aunque no está siendo en absoluto fácil para ella, la intérprete está poniendo todo su empeño y se está rodeando de sus seres más queridos para conseguir estar mejor. Hace tan solo unos días se cumplieron 8 meses sin Álex Lequio, una fecha en la que la actriz quiso recordar a ‘su pequeño’ y en la que aprovechó para desvelar su verdadero deseo. «Ojalá llegue el día en que pueda recordarte en paz», escribió.