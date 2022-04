Están siendo días muy convulsos para Marta Riesco que, tras cumplir los 35 años y defender con uñas y dientes su relación con Antonio David Flores, rompió en directo con él. A eso se le suma los continuados ataques que tiene con algunos compañeros de cadena. Por ejemplo con Belén Esteban, que durante los últimos días ha tenido un tira y afloja que terminó con una tercera persona teniéndolas que separar para que el mal no llegara a mayores. A todo esto también se le suma que ha tenido que abandonar su puesto de trabajo en ‘El programa de Ana Rosa’. Necesita respirar, tomarse un descanso y volver con las pilas cargadas ante el tal tumulto de acontecimientos que está viviendo. Sin embargo, el hecho de que haya dicho «hasta aquí» no significa que no le vayan a responder a sus cuentas pendientes. Como es el caso de Belén que, este mismo martes en el programa en el que trabaja, le ha respondido de manera tajante.

Belén Esteban y Marta Riesco se pronuncian tras el grave altercado que protagonizaron este lunes

Este mismo martes en la mañana, Marta Riesco se pronunciaba sobre el incidente en el que ambas se enfrentaron. La joven ha matizado qué es lo que sucedió, siempre según versión, desafiando de nuevo a su compañera de cadena Belén Esteban. «Pregúntale a ella a ver qué dice», dice cuando se le pregunta por el enfrentamiento que tuvo lugar en la tarde de este lunes 11 de abril. Horas más tarde, Belén le respondía a eso y a las duras palabras que Riesco ha tenido a lo largo de estos días públicamente.

«Belén Esteban abrió la vida, contó sus penurias y yo me descojono de gente como ella. De gente que no ha hecho nada en la vida que estar con gente conocida, yo por lo menos he ido a la universidad», así respondía Marta Riesco a la princesa del pueblo. Ahora la de Paracuellos le responde. Sin querer mencionarla, Belén Esteban ha hablado y ha hecho una clara alusión a las palabras de la reportera: «Estoy de decir lo de las carreritas… estoy de los títulos hasta aquí. Llevar 25 años en televisión no es fácil y si estoy es por algo, no porque sea periodista«, ha dicho.

A lo largo de estos días, ambas compañeras de cadena se han ido lanzando pullas

No sabemos si estas serán las últimas palabras que se dediquen la reportera y la de Paracuellos del Jarama. Sobre todo después del enfrentamiento que protagonizaron ambas en la tarde del lunes cuando se encontraron a medio día y tuvieran que separarlas tras un golpe bajo que Riesco soltó sobre el pasado de Belén Esteban.

