El temporal de nieve que azota todo el país está complicando, y mucho, el trabajo en los distintos medios de comunicación. Mediaset no ha escapado a los efectos devastadores de la borrasca Filomena y se ha visto totalmente afectada. A pesar de que hasta el último momento han intentado mantener la programación de esta noche con su habitual ‘Sábado Deluxe’, finalmente no ha podido.

«Amigos, lamentablemente esta noche no os vamos a poder acompañar debido al grave temporal de nieve que tenemos en Madrid, lo hemos intentado hasta el último momento pero al final no ha podido ser…», han confirmado a través de sus redes sociales. En su lugar, Emma García hará un especial de ‘Viva la vida’. La presentadora guipuzcoana era la encargada de anunciarlo durante la tarde en el programa que presenta habitualmente todos los fines de semana. Comunicaba a la audiencia que tras los Informativos estaría de nuevo al pie del cañón informando sobre la borrasca Filomena que ha dejado imágenes totalmente insólitas en el país.

Nada más arrancar el programa, ella advertía que se quedaba allí a dormir: «Yo no vuelvo». Además, ha querido hacer partícipes a sus seguidores de su particular odisea para llegar a su puesto de trabajo. Lo ha hecho en coche, pero atravesando grandes dificultades para conseguir su objetivo. Le acompañaba su marido quien le decía nada más dejarla en Mediaset: «Ahí te quedas, yo no voy a recogerte».

«Ha sido complicado. No pasaba ningún coche, no se veía la carretera tampoco pasaban las máquinas», ha contado durante el programa. «Hemos venido por dirección contraria todo el camino. Nos hemos encontrado a muchísimas personas que se encontraban andando, paseando, esquiando y que veían el coche y que no se quitaban. Os puedo asegurar que cuando he llegado aquí he respirado con un dolor de estómago y con el corazón encogido», revelaba. Durante el espacio ha estado acompañada por pocos colaboradores, entre ellos, José Antonio Avilés. Mientras que Terelu Campos tenía que intervenir en directo desde su hogar situado en el distrito de Moncloa-Aravaca de la capital, también aislado por la nieve.

María Patiño, atrapada

La presentadora de ‘Socialité’ tampoco ha podido estar al frente de su programa. En su lugar, intervenía en directo desde el salón de su hogar junto a su mascota y ataviada con ropa de esquiar. La periodista ha querido mostrar los estragos que la increíble nevada ha hecho en su hogar mostrando cómo ha quedado totalmente sepultado su terraza. «Que la gente tenga cuidado porque ahora vienen las heladas sobre todo en las cornisas de los pisos. Hay que tener muchísimo cuidado, la alerta es roja y la preocupación es muchísima. A ver cómo avanza el temporal de aquí al lunes, está todo cerrado», indicaba.