Susana Saborido y Joaquín han sido los últimos invitados que han pisado 'El Hormiguero'. A pesar de que el futbolista del Betis ya había charlado con Pablo Motos en más de una ocasión, era la primera vez que su mujer se sentaba en el plató: "Estaba muy nerviosa", aseguraba. El matrimonio, que lleva más de 20 años juntos, han acudido para presentar 'La penúltima y me voy', la serie documental que Antena 3 ha realizado junto al bético y que se emite todos los jueves en prime time, consiguiendo la pasada semana unos grandes datos de audiencia. La pareja ha hecho un repaso por su relación e incluso de cómo hacen para seguir tan felices tantos años después. ¿La clave? Según Susana es discutir. "Llevamos 22 años de amor y paz", decía.

Pablo Motos ha querido saber, más allá del evidente amor que se profesan, cuál es el secreto de su relación. "Discutimos todos los días, a todas horas", ha respondido Susana entre risas. "Tú dices blanco, yo digo negro. Tú quieres lentejas, yo te pongo papas. Todos los días, a todas horas", continuaba diciendo tirando de sentido del humor. Por su parte, Joaquín aseguraba que era ella la que buscaba más "bulla". "Ella es más cañera. Yo apaciguo un poco, voy sacando el capote. Te conozco bien y ya intento darte la vuelta", respondía el jugador del Betis. "El capote. ¿Qué capote sacas tú? La que te conozco bien soy yo a ti, no tú a mí. El capote lo tienes ya estropeado de tanto sacarle", le reprendía su mujer.

El presentador también ha querido saber quien es el primero en pedir perdón tras todas sus disputas: "Yo. Ella es más cabezona. Yo pido antes perdón", contestaba el futbolista. "No es que sea más cabezona, es que llevo razón. Siempre llevo razón. Es verdad. Tú siempre estás liando la traca con todas las cosas que hacemos y no puede ser así. Claro Joaqui, es que después de 22 años no te enteras todavía Joaqui", confesaba Susana.

"¿Qué cosas hace que te alteran", preguntaba Pablo Motos. "Pues mira, me altera todo de él. El otro día me tuve que ir a trabajar y le dije que se tenía que quedar pendiente de las niñas. Llegan del colegio y sino te importa le preparas pasta o un picoteo para cenar rápido. ¿Tú sabes quien estaba en mi casa cuando yo llegué? Mi madre", ha contado Susana. "No, es que a mí se me complicó la tarde. Y Carmen como estaba allí al lado le dije que se viniera porque yo tenía que ir a recoger un par de cosas pero gorda yo me iba a quedar aquí en casa", se defendía Joaquín.

La pareja también ha querido compartir una anécdota de un día en el que Joaquín quería salir con sus amigos y Susana "no lo dejó". Antes de revelarlo, ha querido defenderse: "No es que no lo dejara salir, es que es una persona que él es muy flamenco, entonces tú le tienes que agarrar sino se te escapa. Un día me dice "gorda voy a salir algo a tomar algo con mis amigos". Y yo, muy bien, pues arréglate. Se arregla, se viste, se prepara, colonia y va abrir la puerta", empieza a contar la mujer del futbolista. "Yo la verdad es que la vi muy relajada. Qué bien se lo ha tomado, pensé", responde él. "Va abrir la puerta y dice, está cerrada. Y yo sí, está cerrada la puerta, la reja y todo. Ahora busca las llaves para salir", ha sentenciado entre risas.