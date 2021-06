La sorpresa de Gloria Camila ante las últimas declaraciones de su tía Rosa Benito

Este viernes, Gloria Camila ha dado respuesta a las últimas declaraciones de tía Rosa Benito sobre la Asociación Cultural Rocío Jurado, de la que ella es presidenta. La colaboradora de ‘Ya es mediodía‘ denunciaba ante las cámaras de televisión que alguien que forma parte de la entidad creada para promover actividades en memoria de la cantante desea acabar con ella para siempre. ««Parece que todo lo que hacen los Mohedano, y me incluyo, molesta. Molesta que alcemos la figura de Rocío Jurado«, sentenciaba.

Pero la hija de Ortega Cano no tenía conocimiento de esta supuesta ‘mano negra’ que, según la ex de Amador Mohedano, quiere poner fin a la asociación que lleva el nombre de la chipionera.

Así responde a los comentarios de su tía: «No lo entiendo»

«Pues es la primera noticia que tengo», ha respondido cuando se le ha preguntado por esta cuestión. La joven no daba crédito a las palabras de su tía dejando caer que hay un ‘enemigo’ infiltrado dentro de la asociación, mano negra en contra de los Mohedano: «Pero alguien dentro de la asociación en contra de los Mohedano no creo porque todos los de la asociación es a favor de mi madre. Mi madre es Mohedano, entonces no lo entiendo, pero vamos, primera noticia que tengo. Como Presidenta no sé nada. Es que hay muchos bulos», zanjaba.

En los últimos días, Gloria Camila también ha respondido a la noticia saltó después de que se celebrara el homenaje a Rocío Jurado en Chipiona con motivo del 15 aniversario de su muerte. En aquella reunión familiar, que tuvo lugar el pasado 29 de mayo, se pudo ver a tía y sobrina algo más distanciadas de costumbre. Ambas jóvenes, que siempre han sido inseparables, no estuvieron todo lo juntas que se esperaba de ellas. Esto hizo despertar las sospechas. ¿Hay alguna crisis entre ellas? ¿Ha pasado algo entre Gloria Camila y Rocío Flores? «No tenía ni idea de esto», respondía la hija de Rocío Carrasco, «Ella está todo el día trabajando y yo vengo a Madrid y también hago un montón de cosas. Distanciamiento no hay ninguno». De este modo, la nieta de ‘la más grande’ aclaraba la incógnita.

Las palabras de Gloria Camila se producen horas después de su cita con Ana María Aldón después de su último varapalo judicial. Después de meses de litigios, un juez la ha obligado a indemnizar a Emilio Salinas, el diseñador de su traje de novia. La colaboradora de ‘Viva la vida’ ha querido hacer declaraciones al respecto, pero ha publicado fotos de su visita al cine con la hija de su marido, con la que mantiene una excelente relación.