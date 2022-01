Olga Moreno se ha convertido en la otra protagonista de la semana. Después de que Antonio David Flores haya confirmado su nueva relación con la reportera Marta Riesco muchos se preguntan por cómo se encuentra la empresaria. La sevillana ha optado por poner tierra de por medio y buscar refugio en su familia. Está intentando mantenerse al margen de la tormenta mediática, pero no ha podido evitar romperse en lágrimas al recordar a su expareja.

Una reportera del programa ‘Viva la vida’ ha seguido los pasos de Olga Moreno durante su estancia en Sevilla. Aunque desde el principio ha dejado claro a la prensa que no iba a realizar ninguna declaración, finalmente sí que se ha pronunciado en privado. Una periodista del mencionado espacio pudo mantener una breves palabras con ella. Eso sí, fuera de cámara. La reportera le dijo que la veía triste y le preguntó por cómo estaba. Su reacción en ese instante fue derrumbarse, lo que constata el duro momento personal que está atravesando.

Rota en llanto, tan solo pronunció una única frase con la que salió en defensa de Antonio David Flores: «De verdad que es un buen padre, de verdad lo es». Una sorprendente reacción, más cuando se tiene en cuenta que le estaban preguntando por cómo se encontraba ella. La periodista ha explicado que fue entonces cuando Olga Moreno le dio un sentido abrazo y le dijo que iba a seguir disfrutando de la noche. También que seguiría disfrutando de la vida. Sin duda, una declaración de intenciones que demuestra que aunque atraviesa una etapa personal delicada quiere afrontarla con fortaleza.

Las declaraciones de Antonio David

Mientras que Olga Moreno ha estado arropada por lo suyos, Antonio David Flores se ha pronunciado sobre su nueva relación con Marta Riesco. «Llevo tres meses separado. Creo que tengo derecho a rehacer mi vida. Intentar estar bien y ser feliz», ha afirmado a los micrófonos de ‘Viva la vida’. «No voy a hacer ninguna exclusiva. No voy a comercializar con esto», ha señalado para zanjar posibles habladurías. También ha solicitado públicamente que no se le enfrente a su familia. «El hecho de que quieran hacerlo me parece un gesto bastante ruin».

Sobre la relación que mantiene con Olga Moreno, el ex Guardia Civil ha asegurado que todo «está bien. Llevamos mucho tiempo intentando mantener una relación cordial. Somos una familia y vamos a seguir siéndolo». Asimismo, ha recordado haber vivido una etapa muy dura a nivel personal y que desea «encontrase bien». Además, ha solicitado que «se respete a las mujeres» que le rodean. «Son todas fantásticas y estoy super orgulloso de todas. Que me disparen a mí, pero que no se ataque a terceras personas». El malagueño confirmó su nueva relación a través de un comunicado. «Llevo varios meses separado y por lo tanto, estoy rehaciendo mi vida. Comuniqué de forma pública mi separación hace tres meses. No tengo por qué esconderme. Es cierto que Marta Riesco y yo hemos empezado a construir una relación».