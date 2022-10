El futbolista Joaquín Sánchez parece haber encontrado también fortuna en su papel de presentador y entrevistador, pues ‘El Novato’ está cosechando muy buenos datos de audiencia. El centrocampista del Betis se ha citado esta semana con Rosario Flores para probar suerte como cantante y para hablar sobre lo mundano y lo divino, en una charla en la que ambos se confesaban sobre aspectos hasta ahora desconocidos y que han sorprendido mucho a la audiencia, como así se podía comprobar echando un vistazo a lo que opinaban los usuarios en las redes sociales.

Rosario Flores ha hablado largo y tendido sobre su familia, su amor por Quique San Francisco, su música, su relación con la fama y su opinión sobre el dinero. Pero también ha logrado que el propio Joaquín se confesase al respecto, robándose jugosas declaraciones. Mientras la cantante reconoce que “llevo toda mi vida siendo famosa y yo soy libre. Nunca me he movido por dinero ni por interés y eso te da una felicidad en la vida”, el futbolista la corresponde con su propia experiencia respecto a qué siente por amasar millones. Parece que coinciden en el hecho de que no viven por y para el dinero: “Yo siempre me he movido por mi felicidad y la de los míos, he tenido la oportunidad de jugar en grandes equipos ganando el doble y el triple, pero no iba a ser feliz. Siempre he ido donde iba a estar a gusto y feliz. Puro conmigo mismo. He tenido la oportunidad de crecer como futbolista, pero no he querido porque no me veía”, confesaba el jugador del Betis en ‘El Novato’.

Joaquín se acostumbró siendo muy joven, desde la adolescencia, a ganar grandes sumas de dinero: “Empiezas a ganar dinero muy joven y se te puede ir la cabeza. No te voy a decir que me creía el rey del mundo, pero tuve una época que sí me creía que era Michael Jackson. Es verdad que yo siempre estuve pegado a mi familia, somos muchos hermanos y al poco tiempo conocí a mi mujer y tenía una base, pero es muy difícil. Te ves con fama, viviendo la vida, con el bolsillo lleno, un coche y rodeado de chavalas y es normal”.

Una vez confesado qué le ha sucedido a él en la vida teniendo dinero a espuertas, se ha interesado por saber si Rosario Flores también ha corrido la misma suerte y ha ganado mucho dinero y esto le ha hecho acercarse a la tentación: “Los artistas parece que ganamos mucho, pero no. De lo único que ganamos dinero es de los conciertos, porque de los discos o descargas apenas se gana dinero. De tu caché te queda menos de la cuarta parte, porque pagas viajes, músicos, técnicos, hoteles, todo”. Pero, como ya decía la cantante, el dinero no le ha preocupado en demasía: “Gracias a la vida estoy sana, mis hijos están sanos, dentro de la tragedia que viví la vida se ha portado conmigo. Viví mi éxito con mi hermano Antonio y mis padres vieron el éxito de sus hijos y ha sido una de las etapas más bonitas de mi vida”.