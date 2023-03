Silvia Alonso revela cuántas relaciones sexuales tiene con Broncano al mes

Silvia Alonso se ha convertido en la última invitada de 'La Resistencia'. Una entrevista que podría ser una más si no se tuviera en cuenta que es la novia de David Broncano, lo que hace, sin duda, mucho más morbosa la charla. De hecho, han sido muchos los espectadores del programa que han analizado cada una de las respuestas de ambos, en especial, las dos cuestiones que Broncano suele hacer a cualquiera que se sienta en el plató. Si bien primero comenzó queriendo saber el dinero que tenía en el banco, poco después llegó la pregunta sexual: "¿Cuántas relaciones sexuales habían mantenido en el último mes?".

"Es absurdo que pregunte eso si ya se lo pregunté cuando éramos desconocidos", dijo Broncano. "Vale, da el dato rápido y nos vamos que aquí ya no hay nada que hacer", añadió este miércoles. Silvia Alonso, su pareja, derrochó complicidad durante todo el encuentro con Broncano y no dejó de dar juego: "Contesto por los dos, ¿o qué?”, respondió, a lo que David intentó tirar balones fuera. “Contesta lo tuyo y yo ya…Tú contesta, tú aquí ahora eres una invitada", apostilló.

"En cuanto al dinero, podría dar la entrada de un piso si no fuese porque estoy en el paro. Y por lo otro, esta semana ha sido mala, pero ayer se compensó. Pero ha habido mucha enfermedad, gastroenteritis", aseguró Silvia Alonso. Instantes más tarde, dio una cifra que dejó boquiabiertos a todos: "85 veces". David Broncano al escucharlo, se negó a que desde producción borraran este fragmento y bromeó con que esta parte "se podía dejar", lo que arrancó los aplausos del público. Estaba orgulloso del dato y quería dar que hablar.

Aunque tras su última entrevista (cuando todavía no eran pareja), Silvia Alonso se quedó con un mal sabor de boca, esta vez ha querido mostrar su 'verdadero yo', quitándose así una espinita y dando mucho que hablar por sus respuestas a su actual pareja. "La última vez que estuve en el programa lo pasé muy mal y he decidido venir porque mi terapeuta me lo ha aconsejado, como terapia", explicó. Prueba de su soltura que se lanzara incluso y bromeara con Broncano con "al final foll**** aquí". Aunque sus confesiones no fueron lo único llamativo para la audiencia, sino también el regalo con el que obsequió a su novio: un cuadro que en su día hizo de ambos. "Hace un año tuve covid, era su cumpleaños y te hice un cuadro con mucho amor, basado en una foto nuestra. Me pareció un regalo increíble porque él me quedó bastante bien pero yo podría ser cualquiera. Te sirve para el pasado, para el presente, para el futuro... Lo pones en casa y venga quien venga puede ser cualquiera", comentó la actriz. Pudoroso, no pudo evitar que sus compañeros colgaran

El presentador, que en ciertos momentos se sintió pudoroso, se dejó llevar. Normalizaron su relación, aunque Broncano dijo estar ruborizado. Por ejemplo cuando Silvia le entregó en mano un regalo con el que se volvía a confirmar lo enamorados que estaban el uno del otro: "Esto es gravísimo, esto no se puede enseñar. Una cosa es que normalicemos las movidas pero otra son cosas privadas. Estás loca".