El pasado 14 de octubre, Tamara Gorro tomaba la decisión de dejar de lado durante un tiempo las redes sociales. Unas semanas después, la presentadora retomaba su conexión con su «familia virtual» y este fin de semana ha compartido un bonito vídeo en el que podemos ver la gran fiesta que le preparó a su hija Shaila por su sexto cumpleaños. La influencer tiraba la casa por la ventana para festejar un día tan especial en compañía de familia y amigos.

El pasado 12 de octubre, Tamara Gorro celebraba por todo lo alto el sexto cumpleaños de su pequeña princesa con una fiesta a lo grande llena de unicornios y globos. No ha sido hasta este sábado cuando la presentadora ha compartido un emotivo vídeo en el que podemos ver todos los detalles de la gran celebración que ha querido hacerle por si el día de mañana no puede estar a las alturas de las circunstancias. «Mientras pueda lo haré porque como cualquier mamá o papá, la ilusión de sus hijos es la suya propia y hacemos todo lo imposible por ellos. Esas sonrisas se quedan grabadas de por vida en tu mente, el tiempo pasa, pero los recuerdos permanecen», escribe junto a las simpáticas imágenes.

La temática de la fiesta del sexto cumpleaños de la hija de Tamara Gorro y Ezequiel Garay estuvo inspirada en los unicornios. Un gigantesco globo en forma de la criatura mitológica presidía el salón de juegos en los que la pequeña reunió a sus amigos. La fiesta estaba decorada en tonos rosas y moradas y cada invitado recibió una cajita con un simpático recuerdo. Sin lugar a dudas, un día que se quedará guardado en la retina de todos.

Después de prepararle la mágica fiesta, Tamara Gorro echaba la vista atrás y recordaba con cariño todos los cumpleaños que celebró en casa o en varios burgues en donde las piñatas se convertían en el objeto más deseado. «Lo recuerdo igual de bonito y con felicidad. Cuando mis hijos van a este tipo de cumpleaños de sus amiguitos disfrutan de la misma manera y no marcan diferencia en que los suyos tengan más globos o cualquier otra cosa y eso me hace sentirme orgullosa de ellos y también de mí. Un valor importante que siempre me marqué a la hora de ser mamá es no creerse superior a nadie», sentenciaba.

Tamara Gorro regresaba a redes sociales después de «descargar su mochila»

Tamara Gorro tomaba la decisión de ponerse en manos de un psicólogo para que le ayudase a «descargar su mochila» después de enfrentarse a varias preocupaciones. «Yo decía: ‘Tamara, joder, tienes todo para ser feliz, tía: trabajo, amigos, dinero… ¿Qué te pasa?», comenzaba diciendo la joven en el universo 2.0 este lunes. Y es que, aunque ella tenía todo, no conseguía sentirse bien consigo misma, por lo que «tuvo que parar». «Todas las piedras se han juntado y han hecho que te caigas. Por eso yo he encontrado el sentido, o mejor dicho, lo estoy encontrando con la ayuda de mi terapeuta y la psiquiatra», continúa la empresaria. No ha sido fácil verbalizar lo que le pasaba, pero lo más importante es priorizar su salud mental, por lo que es, sin duda alguna, un gran paso.