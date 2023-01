Shakira y Piqué evitan verse las caras en el cumpleaños de su hijo Sasha

Shakira y Gerard Piqué han tenido una importante cita familiar este domingo. Se trata del cumpleaños de Sasha, uno de los dos hijos que tienen en común. El pequeño ha cumplido ya ocho años y por este motivo, la cantante ha celebrado una fiesta en su casa de Barcelona. La mansión en la que tanto ella como el exjugador han vivido hasta su ruptura ha sido el lugar donde se han reunido los familiares del niño para soplar las velas de su tarta. Y aunque la ocasión merecía que ambos aparcaran sus diferencias, lo cierto es que no ha sido así. Tanto la artista como el empresario han evitado a toda costa el cara a cara. Tras los constantes intercambios de zascas y pullas por ambas partes, no está el horno para bollos.

Vídeo: Europa Press

A lo largo del día hemos visto cómo la residencia se ha convertido en el punto de entradas y salidas de gente. El primero en llegar a la casa ha sido Piqué. A primera hora de la mañana se ha presentado allí para recoger a sus hijos, conduciendo su propio coche. De allí se ha ido a comer con los pequeños y con sus padres.

Una vez que los ha traído de regreso a la casa en la que antes vivía con Shakira ha tenido lugar una fiesta a la que no han faltado algunos seres queridos, como Tonino, el hermano de la cantante. De este modo, tanto papá como mamá, así como los abuelos maternos y paternos, han podido participar del cumpleaños. Eso sí, con más distancia que nunca. La tensión ex máxima, tal y como se reflejaba en el rostro de Piqué al ir a por sus hijos. Serio y sin hacer declaraciones, no parecía muy a gusto con la situación.

Sin quererlo, una de las grandes protagonistas de la noche ha sido Montserrat Bernabéu, la madre de Gerard Piqué. Esta ha sido fotografiada este domingo accediendo al que fue el hogar de la pareja en compañía de su marido. Al igual que su hijo, no ha hecho declaraciones. Lo cierto es que mucho de ha hablado de ella desde que Shakira lanzó su última y explosiva canción. Un sencillo que se convirtió en viral en cuestión de horas tras darse a conocer y cuya letra está cargada de bombas contra Piqué.

«Una loba como yo no está pa’ tipos como tú, a ti te queda grande y por esto estás con una igualita que tú», " Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio" o "Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también" son algunas de las perlas que suelta la cantante en su recién estrenado single. En los últimos días han salido a la luz comentarios sobre la posible mala relación entre Shakira y su suegra. Al parecer, la artista nunca llegó a congeniar del todo con la familia de su pareja. Incluso se ha viralizado un vídeo en el que Montserrat manda callar a su nuera.