La ruptura de Shakira y Gerard Piqué pilló a muchos por sorpresa y eso que los rumores sobre una posible crisis ya venían pululando sobre ellos desde hacía meses, incluso años. Pero hasta ahora todo había quedado ahí, en meras especulaciones, dimes y diretes que apuntaban a que entre ellos no reinaba la cordialidad y que el amor que antes se profesaban había dejado paso a un sentimiento de traición que la propia colombiana ha plasmado en su canción ‘Te felicito’. Ahora, una vez que han superado el shock inicial de la desestructuración de su romance, la artista y el futbolista se han visto en la obligación de poner la mirada en el horizonte, hacia el futuro, lo que pasa por decidir qué sucederá con sus dos hijos en común.

Un conflicto que, de no llegar a un acuerdo amistoso, les obligaría a tener que confiar en la justicia para solucionar sus discrepancias. Un punto que parece muy cercano, dado que ambos ya han fichado a sus abogados, con la idea en firme de que se les avecina un enfrentamiento amargo. Entre ellos no habrá mayores conflictos en referencia a sus propiedades, pues no están casados y eso facilita la tarea de repartir sus bienes para que cada cual reciba lo que le corresponde sin necesidad de tener que recurrir a la justicia para llegar a un acuerdo. Algo que no sucede sin embargo con sus hijos, que son su principal punto de unión y por lo que ambos velan en estos momentos, pues no quieren que los pequeños sufran las consecuencias de las nefastas decisiones que han tomado sus padres y que provocaron que el pasado mes de mayo pusiesen punto y final a 12 años de relación.

Es por ello que toca pensar en la custodia de sus dos hijos. Decidir quién tendrá la custodia, quién velará por ellos cada día, mientras que otro deberá conformarse con disfrutar de su compañía los días que queden estipulados por un juez. Eso si no llegan a un acuerdo, aunque todo hace indicar que terminarán en los tribunales decidiendo sobre esta cuestión. Gerard Piqué ya ha dado un paso al frente en esta materia y ha fichado al prestigioso equipo jurídico Tamborero Abogados, que asesoró a Arantxa Sánchez Vicario en su bélica separación de Josep Santacana. Pero Shakira no se ha quedado quieta y también se ha armado con los mejores profesionales de la ley, contratando a la abogada Pilar Mañé, experta en derecho familiar.

Pero no solo la posible custodia estará puesta sobre la mesa cuando un juez tenga que tomar la mejor decisión para los pequeños, sino también se planteará la importante cuestión sobre si la cantante puede llevarse a sus dos vástagos a Miami, como es su intención. Desde que se conociese su ruptura del futbolista blaugrana se ha informado de la intención de la colombiana de hacer las maletas e instalar su nueva vida en Miami. Algo a lo que se estaría oponiendo Gerard Piqué, que tiene su vida fijada en Barcelona y no quiere tener que vivir entre aviones siempre que necesite ver a sus hijos.

Si la ya expareja no llega a un acuerdo, un juez tendrá que decidir por ellos en caso de iniciar una demanda de medidas paternofiliales. Quizá no sea necesario y es que parece que sí han encontrado un punto en común en el que sí están ambos conformes y es en proteger a sus hijos del revuelo despertado por su ruptura y minimizar en todo lo posible su preocupación. Se avecinan unas semanas de incertidumbre en la familia de Shakira y Gerard Piqué.