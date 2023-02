Shakira da el portazo definitivo a Piqué: "Me basto a mí misma"

Si algo ha dejado claro Shakira desde que se separó de Piqué es que no piensa quedarse callada. Este lunes 27 de febrero, la cantante colombiana ha vuelto a despacharse a gusto sobre el dolor que le ha provocado su ruptura con el exfutbolista. “Siempre he sido demasiado dependiente emocionalmente de los hombres, he sido una enamorada del amor y creo que esa historieta, de alguna manera, he logrado entenderla desde otra perspectiva y sentir que yo me basto a mí misma en la vida. He logrado sentir que soy suficiente, me siento completa”, ha reconocido en su encuentro con el periodista Enrique Acevedo, que dirige y presenta el programa 'En Punto de N+', emitido por la cadena mexicana Televisa.

En su primera entrevista televisiva, la artista ha reconocido que anheló una relación feliz y duradera con el padre de sus hijos, pero no pudo ser: "Creo que yo también compraba esa historia de que una mujer necesitaba un hombre para completarse, una familia. Yo también tuve ese sueño de que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo". Incluso ha lanzado un dardo a Piqué: "No todos en los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensarte de alguna manera, y a mí con mis dos niños lo ha hecho".

"He logrado sentir que yo soy suficiente"

La cantante ha compartido cómo se encuentra en estos momentos. "Cuando una mujer tiene que enfrentar los combates de la vida sale fortalecida y cuando sales fortalecida es porque has aprendido a conocer tus propios debilidades, a aceptar tu vulnerabilidad, a expresar eso que se siente, ese dolor... porque dicen que lo contrario de la depresión es la expresión, y he logrado sentir que yo soy suficiente, cosa que jamás pensé que podía pasar", ha reconocido.

Después de 12 años al lado de Piqué, Shakira ha logrado recomponerse. Poner punto y final a su relación la rompió en pedazos, pero ha logrado ya ser quien era: "Ahora, paradójicamente, sí me siento completa". Por fin ha podido pasar página y afronta el futuro con optimismo: "Siento que dependo de mí misma y que además tengo dos niños que dependen de mí y tengo que estar más fuerte que una leona". El camino no ha sido fácil: "Esa fortaleza, para que sea verdadera y no sea una fachada, tiene que ser el resultado de vivir un duelo, de aceptarlo, de tolerar la frustración, de que hay cosas en la vida que no salen como uno quiere, que hay sueños que se rompen y hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir".

"El dolor es parte de la vida", confiesa Shakira

Reflexiva, la cantante ha aprendido a convivir con sentimientos 'negativos' como la pena, la melancolía o el dolor. "El dolor no es más que una emoción. Siempre lo estamos evitando y resulta que es parte de la vida y siempre está asomando la cara", ha dicho. Ha tenido que hacer frete al año más complicado de su vida, pero va remontando: "Ya voy de subida, tengo más confianza en mí misma... Lo difícil para el ser humano cuando le toca enfrentar situaciones inesperadas es que no sabemos cómo vamos a reaccionar, no creemos en nuestra propia resiliencia y yo no sabía que podía llegar a ser fuerte, siempre creí que era más bien frágil, y es verdad que tengo un poco de todo, pero hay que tener fe, fe en uno mismo".

Han pasado ocho meses desde que rompiera con Piqué y tiene muy claro que toca seguir adelante con su vida. "Yo ya estoy lista para el próximo round, que venga la vida y que me muestre qué más hay". También lanza lo que parece ser un nuevo ataque a Clara Chía, actual novia del catalán: "Hay un lugar reservado en el infierno para todas las mujeres que no apoyan a otras".