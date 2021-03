En el nuevo número de SEMANA, desempolvamos nuestro archivo y os ofrecemos las imágenes del verano en el que cambió todo para Rocío Carrasco y Antonio David Flores

La docu-serie protagoniza por Rocío Carrasco, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ sigue dando mucho de que hablar. Durante los últimos episodios, la hija de Rocío Jurado reveló cómo vivió el verano de 1998, el año en el que estaba embarazada de su segundo hijo, David, fruto de su matrimonio con Antonio David Flores. Dos años atrás, dieron la bienvenida a Rocío Flores, quien fue el punto de unión entre el matrimonio. Pero tal y como reveló Rociíto en su documental, el verano de 1998 lo cambió todo y fue el punto de inflexión para el matrimonio, que se dio el sí quiero en el 1996. En SEMANA, hemos buceado en nuestro archivo para ofreceros las imágenes de aquel verano y revivir los momentos que pasaron el matrimonio por aquel entonces.

En el interior de tu revista favorita, que ya puede encontrar de forma física en los quioscos, o descargando la versión online AQUÍ, puedes encontrar el amplio reportaje fotográfico del que SEMANA fue testigo hace ya más de 20 años. Compartimos con todos vosotros las imágenes de la época estival en Chipiona. Lo que al parecer serían unas vacaciones tranquilas, Rocío Carrasco reveló que vivió justo lo contrario: supuestas

infidelidades, discusiones, desagradables incidentes, presuntas agresiones, amenazas… Pero también vivieron momentos en los que se les veía felices, como les mostramos en las imágenes de aquel verano publicadas por SEMANA.

En las imágenes que se publicaron en aquel entonces y que volvemos a distribuir en el nuevo número de SEMANA, que viene repleto de actualidad, se puede ver al que parecía el feliz matrimonio disfrutar de las aguas gaditanas. Besos, caricias, abrazos, juegos en el agua… esto fue lo que se publicó en aquel año. Ahora, dos décadas después, Rocío Carrasco ha revelado el infierno que vivió por aquel entonces. Rocío ha relatado terribles

sucesos que vivió en la localidad gaditana de Chipiona, durante el verano de 1998, mientras estaba embarazada de su hijo, David. Según ella, nada era lo que parecía.

El desgarrador testimonio de Rociíto durante su segundo embarazo

Durante el tercer episodio de su documental, la hija de Rocío Jurado, con la voz entrecortada, ha explicado como su exmarido estuvo a punto de arrojarla por la ventana mientras que ella se encontraba embarazada de su segundo hijo, David Flores. Carrasco ha explicado cómo su exmarido continúa saliendo por la noche y volviendo a casa a altas horas de la madrugada. Un día de verano, por la noche, cuando el excolaborador de ‘Sálvame’ regresó a la casa de Chipiona, la hija de Rocío Jurado le espetó un «eres un sinvergüenza» por el hecho de no estar junto a ella y yéndose de fiesta cada noche.

Ante esto, según explica la protagonista del documental, Antonio David Flores la cogió en volandas del camisón que llevaba puesto y le sacó medio cuerpo por fuera de la ventana. «La barriga me estaba dando en el borde de la ventana. Giré la cabeza como pude y le dije que procurara que cuando llegara abajo me hubiera matado. Ahí, tomó conciencia y me soltó rápidamente», ha explicado. Pero, ¿cómo era su actitud ante la prensa por aquel entonces? Os mostramos las fotos de aquel verano.