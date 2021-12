Juanma Castaño se ha convertido en uno de los hombres del momento. Tras ganar la última edición de ‘MasterChef Celebrity‘, que por primera vez en la historia del concurso culinario fueron dos personas las que se llevaron el trofeo (él y Miki Nadal), ahora está centrado en su historia de amor con Helena Condis. Tras varios meses de rumores de su relación por una imagen que se había visto en el teléfono de él en una videollamada, la pareja quiso oficializar su relación a través de las redes y posando juntos en los premios Esquire ‘Hombre del año 2021’. Fue el primer posado (y el único) que hemos visto de la pareja, que se ha convertido en la más de moda de nuestro país. Por este motivo, SEMANA, que ya está a la venta el nuevo número, os ofrece en exclusiva unas imágenes de Juanma y Helena en su día a día. ¡Sigue leyendo!

SEMANA os ofrece las imágenes exclusivas de la pareja del momento

En el nuevo número de SEMANA, que puedes encontrar a partir de este miércoles de forma física en los quioscos, o descargando la versión online AQUÍ, puedes encontrar un gran reportaje exclusivo de la pareja del momento, Juanma Castaño y Helena Condis. Esto es lo que hace la pareja cuando nadie los ve y los focos de las cámaras es apagan. Los dos periodistas deportivos están viviendo una dulce etapa de su noviazgo del que incluso ya se habla de boda. Y es que fue él quien dio este bombazo informativo en la final del concurso culinario: «Voy a ganar MasterChef y me voy a casar». El periodista deportivo, que mantiene una relación sentimental con Helenda Condis, revelaba sus intenciones de dar el ‘sí, quiero’ durante la emisión de la última entrega del talent culinario.

La pareja está pasando por su mejor momento. Prueba de ello son las imágenes en exclusiva que os ofrece en este medio, en el que la pareja aparece con sus quehaceres diarios. Hace unos días, SEMANA los «pilló» en un centro comercial, en una tienda de decoración, mirando cosas para la nueva casa a la que se ha mudado el periodista. A pesar de que Helena reside en su Barcelona natal, donde cubre la información y los partidos del Barça, cuando se encuentra en Madrid se queda con su novio. Todos daban por hecho que oficializar el vivir juntos era el siguiente paso, pero después de las palabras del locutor de la COPE en MasterChef Celebrity, quizás la boda esté a la vuelta de la esquina. ¿Estará a pareja pensando en redecorar la casa antes de dar un importante paso en su relación?

Las bonitas palabras de su novia hacia Juanma Castaño

En su visita al plató de ‘MasterChef Celebrity’, Helena Condis ha destacado las cualidades de su chico. «Es súper trabajador, tiene mucho sentido del humor y me ha dicho que cuando termine el antiguo programa nace un nuevo Juanma Castaño… yo me quedo con el antiguo». También confesaba que las primeras impresiones no fueron buenas: «No me cayó bien al principio», dijo.