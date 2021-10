La hija de Rocío Jurado está ya grabando los episodios de la segunda temporada de su docuserie y SEMANA muestra las imágenes de ella en exclusiva en Chipiona, donde continúa con su trabajo.

Mucho se ha hablado de cuándo empezará la segunda temporada de la docuserie de Rocío Carrasco, ‘En el nombre de Rocío’, que promete ser también un éxito de audiencia. Mientras se hace pública la fecha de estreno, ya se sabe que la hija de Rocío Jurado ha empezado a grabar los episodios de la docuserie que se emitirá de nuevo en Telecinco. En el nuevo número de SEMANA podrás ver las fotos exclusivas de Rocío Carrasco grabando ya la docuserie.

Rocío Carrasco ha sido pillada ya en Chipiona, donde está grabando la nueva temporada de su nueva serie, retomando así su trabajo con Mediaset. Ajena a la polémica generada, la hija de Rocío Jurado ha regresado a la localidad gaditana que vio nacer a su madre, donde graba ya algunas de las escenas que podremos ver próximamente en la segunda temporada de su docuserie.

Hasta allí ha viajado con parte del equipo de Telecinco que lleva su programa, pero no ha estado sola con ellos. Y es que el hecho de que tenga una unión especial con Chipiona ha hecho que se reencuentre allí con personas muy conocidas, como parte de su familia y algunos amigos, que estaban encantados de verla por allí.

La primera parada de rodaje ha sido Chipiona, donde nació su madre

Algunos de estos familiares y amigos aparecerán en la segunda temporada de su docuserie. Después de grabar, Rocío Carrasco, algunos amigos y parte del equipo del programa se fueron a comer a un chiringuito para desconectar de tanto trabajo.

El que no pudo acompañarla en esta ocasión fue su marido, Fidel Albiac, que tuvo que quedarse en Madrid. A juzgar por las imágenes que mostramos en las páginas de SEMANA, Rocío tampoco lo echó en falta, ya que además de mostrarse muy cercana con todos los fans que se le acercaban, ella no estuvo sola en ningún momento. Sus primas no se separaron de ella y fueron su principal apoyo durante el rodaje.

En SEMANA, os contamos cómo fue el día de rodaje de Rocío Carrasco

El hecho de que haya sido vista ya grabando la nueva temporada de su docuserie hace que muchos de los seguidores de este formato respiren aliviados. Y es que la emisión de la primera temporada estuvo rodeada de polémica, ya que muchos de los familiares con los que no tiene ya relación se echarán encima de ella. Además, han sido muchas las dudas las que han girado en torno a una posible no emisión de una segunda temporada. Sin embargo, tal y como publica SEMANA, la segunda temporada ya está grabándose, por lo que próximamente podremos ver emitido su contenido.

Con todos ellos y con el equipo de Telecinco se fueron a comer entre toma y toma.

