Noemí Salazar siempre cuenta a sus más de 700.000 seguidores su día a día. Después de su paso por ‘GH VIP’, el número de fans se han visto aumentados, algo que no ha dado vértigo a la participante de los ‘Gipsy Kings’, que no puede estar más feliz de cómo evoluciona su Instagram. El hecho de tener tantos fans hacen que la exconcursante los quiera mantener informados, tanto de las buenas noticias como de las malas.

Hace apenas unas horas, Noemí Salazar confesaba que estaba pasando por un delicado momento después de haber sufrido una reacción alérgica que le había provocado una hinchazón en el ojo. Esto es lo que ha compartido con sus seguidores, las consecuencias de este brote de alergia.

«Bueno chicas, ¿veis normal esto? Ahora me ha dado una reacción alérgica en el ojo y lo tengo que no lo puedo ni abrir», compartía con sus seguidores en las redes sociales junto a una imagen de cómo estaba su ojo. Sus seguidores se han preocupado tanto por lo ocurrido que no han parado de mandarle mensajes a Noemí. Esto ha provocado que la ‘influencer’ tuviera que salir a dar explicaciones para tranquilizarlos.

«No os preocupéis chicos, estoy bien. Ha sido un brote de alergia al polen. He salido a dar un paseo por la noche y había mucho polen. Ya me he tomado mi pastilla y me he puesto las gotas. Gracias por preocuparos. Mañana nos vemos», explicaba con el fin de tranquilizar a todos sus fans.

Ha sido tal la hinchazón de su ojo que Noemí se ha visto en la obligación de tomarse una pastilla para evitar que la reacción fuera a más. De hecho, asegura que nada más tomársela, ha notado la mejoría. Toca cuidarse y salir a dar paseos a la calle muy protegida para tener cuidado con las alergias que suelen tener muchos durante la época de la primavera.

No ha sido el único susto que ha dado Noemí Salazar a sus seguidores en los últimos meses. Y es que en enero de este año, la exconcursante de ‘GH VIP’ tenía que acudir al hospital por un problema respiratorio. ¿Qué le ha pasado? Esta era la pregunta que más se hacían sus seguidores al ver que Noemí estaba en el hospital, como así mostraba ella misma desde los stories de su perfil de Instagram con un alarmante mensaje: “Empezamos el 2020 con asfixias”. Al menos, para tratar de rebajar algo de dramatismo a la estampa, Noemí acompañaba su confesión con un “jajajaja”, que hacía entender a sus seguidores de que su afección no es tan grave como podría imaginarse al verla con la mascarilla de oxígeno en la cama de un hospital.

Noemi Salazar fue una de las revelaciones del año al pasar por la casa de Guadalix en ‘GH Vip 7’, una de las ediciones más vistas de la historia del programa. Acusada de ser un mueble en la casa y de no dar juego, lo cierto es que sus polémicas tan sonadas con Hugo Castejón y el formar parte del bando femenino juvenil encarnado por Alba Carrillo, Estela Grande e Irene Junquera le dio minutos de gloria. Quizá no muchos, pero sí los suficientes para convertirse en finalista, aunque se quedase a las puertas de la gran final, quedándose en cuarta posición del concurso.

Tras su paso por el programa tan exitoso de Telecinco, no hemos vuelto a ver a Noemí por los platós de televisión, una decisión que tomó y que ha respetado hasta el momento. El reina del brilli brilli ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano en los medios de comunicación, y no acudir a ningún otro programa de la cadena, aunque no de las redes sociales, donde cuenta cada día con más seguidores, que demuestran ser muy fieles.

En sus redes sociales no solo comparte colaboraciones con diferentes marcas, también sus fotos con los diferentes estilismos que lleva cada día. Unas publicaciones muy aplaudidas y muy esperadas por sus seguidoras. Además, no olvida declaraciones de amor a su pareja, el padre de su hija, que precisamente acudió a los platós durante su paso por el programa de Mediaset.

Esto le ha permitido ser ya imagen de numerosas firmas de moda y de productos de belleza. Además, le ha servido para cumplir uno de sus sueños: sacar su propia línea de cosméticos. Pero no ha olvidado a las grandes amigas que hizo en la casa de Guadalix de la Sierra (Madrid), con las que sigue manteniendo el contacto después de tanto meses del final del reality.