La periodista ha anunciado a través de las redes sociales que ha vuelto a Oporto, donde ha pasado cinco años increíbles de su vida. Es la primera vez que Sara Carbonero viaja a la ciudad portuguesa tras anunciar su separación de Iker Casillas.

«Volver». Esto es lo que ha escrito Sara Carbonero en sus redes sociales para anunciar que ha vuelto a Oporto, Portugal, ciudad en la que ha vivido durante cinco años junto a su ya expareja, Iker Casillas, y los hijos que tienen en común, Martín y Lucas. La periodista ha encontrado el momento perfecto para revisitar la ciudad y reencontrarse así con un grupo de amigas que siguen allí instaladas.

De sus años en Oporto, Sara Carbonero guarda muy buenos recuerdos, por lo que cuando ha pisado suelo de Portugal, ha querido compartir con todos sus seguidores que se encontraba allí. La de Corral de Almaguer ha escrito junto a ese «volver» una ristra de hashtag la emoción que siente por estar de nuevo en la ciudad que la ha acogido durante varios años.

«#sinfiltros #contodo #sistersfromanothermother #laciudadmásbonitadelmundo #Porto #slowlife«, ha escrito Sara Carbonero. Esta es la primera visita que hace la periodista a Oporto desde que anunciara a través de un comunicado su separación de Iker Casillas. Con él vivió allí unos años increíbles, aunque allí también pasaron dos de sus peores momentos: el infarto de Iker y la enfermedad de la periodista.

Sara Carbonero ha vuelto a Oporto tras su separación de Iker

Su viaje a Oporto coincide con la situación complicada por la que pasa Portugal. Y es que el coronavirus y el aumento de contagios ha hecho que el Gobierno tenga que poner en marcha una serie de estrictas medidas para evitar que todo se descontrole. De hecho, han tenido que volver al toque de queda y al cierre de la restauración. Sin embargo, estas restricciones no le han impedido a Sara a hacer las maletas para visitar la ciudad que tan feliz le hizo durante años.

Está tramando muchos proyectos

No sabemos si este viaje es de ocio o si se trata de algún compromiso profesional. Lo que sí sabemos es que Sara Carbonero está tramando cosas. Así lo desveló ella misma en una de sus últimas publicaciones. La que fuera rostro de Mediaset ha anunciado que tiene varios planes entre manos de cara a su futuro más inmediato.

«La oficina de hoy«, escribía Sara Carbonero junto a una imagen en la que la podíamos ver sentada y con un semblante muy pensativo en un conocido local de la capital española. Una imagen que ha servido para felicitar el fin de semana a sus seguidores pero en la que también ha aprovechado para dejar caer los proyectos de futuro que tiene entre manos. «Tramando cosas«, decía a través de un hashtag.

Disfrutando de la soltería

Desde que anunciara su separación de Iker Casillas, la periodista no ha dejado de hacer planes. Sara Carbonero se ha mostrado mucho más activa si cabe en las redes sociales, abriendo su corazón ante sus 3 millones de seguidores. «Ya no estoy rota», «Te hace especial no saberte especial. El pájaro no sabe que vuela y el mar desconoce su azul» o «Hace tiempo leí una frase que decía que hay que elegir bien a tu copiloto porque es quien te pone la música» son solo algunas de las reflexiones que ha compartido últimamente, las cuales, por cierto, han sido muy aplaudidas por sus followers.