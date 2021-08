Sandra Pica ha compartido en sus redes sociales una fotografía junto a Isaac Lobo que demuestra la complicidad que les une.

‘La última tentación’ llegará muy pronto a la televisión, no obstante, lo hace con algunos spoilers. El primero de ellos que Lucía e Isaac Lobo rompieron tras el reality, de hecho, hay quien asegura que ella volvió a tener contacto con su ex, Manuel, después de participar en el polémico programa. Ninguno de ellos se ha pronunciado debido al contrato de confidencialidad que han firmado con la productora, no obstante, hay fotografías que hablan por sí solas. La última en provocar un gran revuelo en sus redes sociales es la publicada por Sandra Pica, pues en ella aparece junto al tentador muy cariñosa. Él le da un beso en la mejilla y ambos se acarician con mucha confianza, una imagen que ha llegado a las manos de Lucía. La química entre ellos es evidente y ya ni siquiera esconden su amistad, quizá conscientes de que si no eran ellos, otra persona que estuviera en la misma discoteca que ellos podría postearla en sus redes.

Lucía muy enfadada con que le sigan llegando algunas imágenes de Isaac, pues quiere pasar página, ha escrito un texto con el que confirma que le ha cerrado la puerta para siempre al catalán. «Quiero agradeceros enormemente que siempre me queréis ayudar y me mandéis todo tipo de información para que no me engañen, pero quiero pediros que no lo hagáis más porque quiero centrarme en mí. Básicamente me importa cero la vida de ciertas personas. Dicho esto, os quiero mucho…sois los mejores», ha escrito Lucía en sus stories. Así pretende zanjar cualquier vínculo con Isaac, dejando claro que él puede seguir con su vida sin rendir cuentas con ella, ya que su historia de amor ya forma parte del pasado. Ella, además, está centrada en su post operatorio y es que hace tan solo unos días se sometió a un aumento de pecho.

Cabe recordar que Sandra rompió con Tom Brusse hace ya algún tiempo. Desilusionada con todo lo que había pasado durante su relación sentimental, la joven empezó a centrarse en sí misma, siendo solo hace unas semanas cuando SEMANA publicó unas fotografías de Sandra Pica con un misterioso joven. Ella mira al futuro y afirma que no está preparada para estar con nadie, pero ¿habrá hecho una excepción tras conocer a Lobo? Isaac y sus artes amatorias podrían haber conquistado a Sandra Pica hasta tal punto que ella ya se ha lanzado a publicar su primera fotografía juntos. La misma imagen que él ha retuiteado en su perfil, eso sí, él además ha añadido un emoji con los ojos muy abiertos como señal de sorpresa.

Este reality que tanto éxito ha cosechado en todas sus ediciones ha conseguido unir a muchos de sus participantes. Aunque son varias las relaciones que han comenzado, roto y vuelto a retomar su historia, lo cierto es que Sandra Pica e Isaac podrían formar parte de esta lista de parejas que lo quieren intentar tras pasar por la isla. Eso sí, ellos desde cero.