Tenía tan solo cuatro años cuando apareció en la afamada serie ‘Ana y los 7‘. Era la primera vez que Ruth Rodríguez se ponía delante de las cámaras, pero el público se enamoró rápidamente de aquella niña de grandes ojos que interpretaba el papel de Lucía, la hija más pequeña de los hermanos y el ojito derecho de Ana Obregón, protagonista de la serie. Cada semana, más de cinco millones de espectadores se quedaban prendados de una de las producciones de mayor repercusión en TVE, pero tras su finalización y algunos pequeños papeles, todo acabó y la niña más famosa de la televisión desapareció de la pequeña pantalla.

Hoy, esa niña es una mujer de 26 años, que, rodeada por los recortes de revistas de su época de gran popularidad, nos abre las puertas de su residencia familiar para contarnos sus vivencias con Ana Obregón y revelarnos su gran sueño: “Volver a los escenarios”.

Pregunta: Muchas gracias por recibirnos en tu casa. Es tu vivienda familiar, ¿verdad?

Respuesta: Sí, aquí vivo con mi familia.

P: ¿Es tu casa de toda la vida?

R: No, no es mi casa de toda la vida. Antes vivía muy cerquita, pero no me he movido de la

zona. Tengo 26 años y llevo 11 residiendo aquí.

P: ¿En qué momento esa niña tan chiquitita de ‘Ana y los 7’ se ha convertido en toda una mujer?

R: Pues no sé, supongo que con el paso del tiempo he crecido mucho (se ríe).

P: Tu primer papel, que fue en esta serie, fue con solo con cuatro años. ¿Cómo surgió?

R: La oportunidad surgió porque mis padres tenían unos amigos que trabajaban en una agencia de publicidad y a mí me encantaba estar delante de las cámaras, hacer cualquier cosa y poner muchos gestos. Me apuntaron en esta agencia, empecé a hacer varios reportajes para revistas y un día surgió la oportunidad de apuntarme en una agencia para hacer series. El primer casting fue para ‘Ana y los 7’ y lo demás ya es todo historia.

P: ¿Y cómo recuerdas esa experiencia?

R: Fue una de las mejores de mi vida. Ha marcado un antes y un después, sin duda. También es cierto que, al estar todo el rato con gente más mayor, al final también maduras y aprendes muchas cosas. Eso también lo agradezco mucho.

P: Tenías solo cuatro años…

R: Para mí todo era un juego, no era ir a trabajar, era ir a jugar.

P: ¿Y qué pasaba con los estudios?

R: Yo al cole iba muy pocas veces, pero sí que les daban a mis padres el planing de los deberes que había que hacer y entregar. Y nosotros allí teníamos una profesora particular, hacíamos los deberes con ella y luego, si teníamos algún examen, esas horas sí que íbamos

a clase.

P: ¿Y cómo vive la popularidad una niña tan pequeñita?

R: Era consciente los días que iba más a clase o que tenía un poco más de vida social. Ya siendo más mayor y también por el tema de las redes sociales y todo lo que mueve, todavía hoy en día sigue habiendo gente que me escribe y me dice que está viendo la serie por quinta vez. Y yo pienso: “¿Cómo es posible que después de tantos años la gente la siga viendo?”. Recuerdo una anécdota de cuando estaba en el colegio y nos llevaron de excursión a Faunia. Yo no pude hacer el recorrido y me tuve que quedar encerrada en una sala porque mi grupo no era capaz de avanzar, ya que cada dos por tres me paraba la gente. Quitando esos momentos puntuales, he tenido una vida muy normal. Nunca me he agobiado.

P: ¿Cómo era tu relación con Ana Obregón?

R: Mi relación con Ana Obregón era estupenda, la recuerdo con muchísimo cariño. Fue

uno de mis grandes apoyos. Tenía mucha mano con los niños, nos trataba genial, nos llevaba a su casa y nos daba de comer.

P: Es decir, que te convertiste en un miembro más de la familia, ¿no?

R: Sí, fuimos varias veces a su casa y nos abrió la puerta de sus armarios para que nos disfrazamos con su ropa, hiciéramos representaciones de teatro y cosas así. Es una mujer encantadora y aprendí muchísimo de ella.

P: En la actualidad tenéis un chat donde estáis los compañeros de la serie, ¿verdad?

R: Sí, tenemos un grupo con gente del equipo técnico y los que estábamos delante de las cámaras. Hablamos de vez en cuando por ahí y nos felicitamos los cumpleaños y las Navidades.

P: ¿Y hay alguien con el que tengas una relación más estrecha?

R: Estrecha como tal, no, pero con quien más contacto tengo es con las que hacían de mis

hermanas.

P: Ana Obregón solía llevar a su hijo, Aless, a los rodajes ¿Lo llegaste a conocer?

R: Sí y cuando nos enteramos de su fallecimiento fue un gran golpe, la verdad. Ya no solo por la edad que él tenía, que era muy joven, sino también porque es algo que no te esperas que te vaya a llegar nunca. Hablamos con ella, le mandamos un regalo a casa de parte de todo el equipo y estuvimos ahí en la medida que pudimos.

P: ¿Te gustaría un reencuentro de la serie?

R: Yo hablo por mí, pero creo que también por gran parte del elenco, por no decir todos, y estaríamos dispuestos.

P: Estuviste durante cuatro años en lo más alto y cuando terminó la serie, se terminó todo.

R: Sí, es cierto que después de ‘Ana y los 7’, las cosas que llevé a cabo no fueron tan importantes. Hice publicidad para televisión, grabé dos cortometrajes y realicé algún capítulo de alguna serie, pero nada tan popular. Luego, es cierto, que yo me dediqué a mis estudios.

P: ¿Qué fue lo que estudiaste?

R: Un grado medio de Laboratorio de imagen y un grado superior de Imagen, Iluminación, Captación y Tratamiento de imagen. He estudiado para estar detrás de las cámaras, pero el gusanillo de estar delante no se te va nunca.

P: ¿Te gustaría ahora regresar a la televisión?

R: Me encantaría volver. Ya fuera en una serie, publicidad…

P: ¿Tu familia ha sido importante a la hora de apoyarte en esta faceta?

R: Ha sido el pilar fundamental. Lo primero, porque, cuando eres tan pequeña, es muy fácil que se te suba a la cabeza la popularidad. Te ves con el privilegio de que no vas a clase y el resto de niños sí y, en todo momento, a mí siempre me han mantenido los pies muy en la tierra. Siempre he sabido quién era y de dónde venía, y no perder esa esencia ha sido fundamental.

P: Tu abuela, durante su vida, fue guardando todos tus recortes de revistas ¿Qué significó para ti?

R: Mi abuela era mi segunda madre. Me crió desde pequeña y cuando mis padres tenían que ir a trabajar, me acompañaba a la serie a grabar y siempre estaba conmigo. No se perdía ningún capítulo y tampoco ningún reportaje. He tenido la suerte de que ha vivido con nosotros muchos años. Siempre ha estado conmigo en todo.

P: ¿Y cómo era la relación de tu familia con Ana Obregón?

R: Fantástica. Yo siempre he dicho que ellos para mí eran como mi segunda familia, porque en esa época pasé más tiempo con ellos que con los míos. Yo salía de casa súper temprano por las mañanas y llegaba por la noche y la relación que había era buenísima.

P: En aquel momento, los sueldos eran importantes. ¿Fuiste consciente del dinero que generaste?

R: No era consciente para nada del dinero que se movía en ese momento. Además, como me lo tomaba como un juego, no sabía que cobraba por ir a jugar. Pero es cierto que creo que en esa época se cobraba mejor que hoy en día. Por otra parte, ahora se ha regulado mucho las horas que pueden trabajar los niños en televisión, cosa que en su día no era así. Yo para nada me quejo porque estaba encantada y cuantas más horas estuviera allí, mejor. Se gana mucho dinero, pero bueno, también hay que saber administrarlo, saber lo que hacer con él, no irte por el mal camino y siempre tener a gente detrás que te ponga los pies en la tierra.