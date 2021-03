Rozalén ha desvelado en ‘El Hormiguero’ que producto de su timidez dejó plantado a Alejandro Sanz por esta surrealista excusa.

Rozalén se convirtió en una de las protagonistas de los Premios Goya tras alzarse como ganadora en la categoría de Mejor Canción Original por su tema musical ‘Que no, que no’ para ‘La boda de Rosa’. Semanas después de la gala, la artista ha reaparecido este martes en ‘El Hormiguero’ para gritar al mundo lo feliz que está con este galardón en el que se enfrentaba con cantantes de la talla de Alejandro Sanz. Sobre ello se ha pronunciado en el access de Antena 3: «Yo creía que se lo llevaba él porque es mi maestro, por su trayectoria, por todo. Pero es verdad que cuando en la alfombra él dijo que me lo merecía pues yo ya estaba como un flan porque cuando me nombró, en mi cabeza entró que cabía la posibilidad». Rozalén le admira tanto que tenía claro que si ganaba quería celebrarlo con él, sin embargo, ha revelado que en una ocasión le dejó plantado con una surrealista excusa que incluso a ella misma le hacía carcajear.

«Siempre me ha hecho sentir muy especial. Un día en su casa me dijo que me quedara a cenar y yo que soy muy tímida con la gente que soy muy fan pues la lío mucho. Es verdad que había puesto una lavadora por la mañana y tenía que sacarla y tenderla porque me iba a México al día siguiente y se lo dije, que me iba porque si no la ropa me pillaba olor. Esto es así de triste y sé que los fans de Alejandro Sanz me van a decir que si soy ‘tontica'», ha dicho Rozalén entre risas. Se admiran mutuamente y, aunque para ella es mágico que eso suceda, su timidez le impide darse a conocer ante determinados artistas.

No es la primera vez que le pasa. Hace algún tiempo le sucedió con Carlos Jean, a quien se presentó diciendo que era la cantante Bebe, producto de los nervios del momento, anécdotas que ella recuerda con cierto pudor y con cariño a la vez. Todo sucedió en el backstage de un concierto cuando empezó a agobiarse al intentar quitarse un jersey tipo manta, siendo este hecho casi misión imposible. «Nadie me ayudaba y me agobié mucho», ha recordado. Entró en shock y al presentarse al productor musical le dijo «Hola, soy Bebe», a lo que él respondió: «Serás Rozalén».

Rozalén es alguien muy natural y, por ello, no tiene reparo en desvelarlo a sus fans, quienes se declaran conquistados por el talento y la personalidad de la prestigiosa cantante. Con la simpatía que la caracteriza, la joven ha embaucado a Pablo Motos, quien se ha declarado fan de su música y le ha pedido que le cante en directo, un ruego ante el que ella no ha dudado ni un instante.