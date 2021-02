Al hablar de sus hijos, Lola (29) y Pedro Antonio (14), Rosario Flores ha destacado que le encantaría que el público los conociera, pero ha preferido darles la libertad de elegir. Ella es un personaje conocido desde pequeña y no deseaba que sus hijos crecieran siendo populares. «Son los dos diamantes de mi vida, mi alegría, mi amor. Son los dos guapísimos, pero quiero darles la libertad de que ellos elijan. Mi gran orgullo como madre es que van por la calle y nadie los conoce. Y eso es una gran libertad muy grande porque yo he sido muy conocida desde pequeña y no nunca he sido libre».

Cree que aún es pronto para saber si han heredado el talento familiar para el arte: «Son los dos muy sentidos. Mi hija es una maravilla como escribe, cómo pinta. Y mi hijo tiene buen oído, le gusta mucho la música, pero de momento no sabemos qué va a pasar».