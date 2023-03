Rosalía y Rauw Alejandro se casan: así es su impresionante anillo de compromiso

Este viernes 24 de marzo era la fecha que los seguidores de Rosalía y Rauw Alejandro estaban esperando. ¿La razón? El lanzamiento de su canción en común, aunque el bombazo ha sido mucho mayor. Los cantantes han anunciado en el videoclip de la canción 'Beso' que están comprometidos, enseñando ella además su impresionante anillo de pedido. "Ay dios mío, todo el rímel aquí corrido", dice la artista mientras besa a su pareja y muestra la caja y la alianza que él le acababa de entregar. Un giro inesperado que llega justo después de que ambos concedieran su primera entrevista juntos.

Rosalía y Rauw Alejandro en los últimos 10 segundos de su videoclip dan la noticia y confirman que pasarán por el altar tras más de 3 años juntos. Aunque hay muchos detalles que todavía son una incógnita, lo que está más que claro es que el anillo de Rosalía no es apto para todos los bolsillos. Una piedra de gran tamaño es solo uno de los detalles que lo componen, siendo pronto cuando podremos ver más de cerca esta pieza que ya ha dado la vuelta al mundo en cuestión de horas.

El vídeo que acaba de ver la luz abre las puertas a las partes más íntimas de su relación. Justo cuando se apagaban los focos, uno de ellos se convierte en paparazzi y muestra secretos de su noviazgo, imágenes caseras muy especiales y que ahora conforman algo único. Con 3 minutos y 21 segundos de duración, es en la última parte cuando aparece Rosalía casi a oscuras con los ojos llorosos y cuando revela que Rauw Alejandro le ha pedido matrimonio.

Como era de esperar, sus seguidores han enloquecido con la noticia. Los fans de ambos han llevado a los futuro marido y mujer a convertirse incluso en Trending topic en la red social del pajarito, donde aplauden el paso al frente que acaban de dar. El anuncio de su compromiso llega años después de que confirmaran su relación. Nos remontamos a septiembre del 2021 cuando el cantante publicó varias fotografías junto a Rosalía justo el día de su cumpleaños, una publicación que copó titulares y que ahora todos recuerdan.

Pero, ¿qué letra han elegido Rauw y Rosalía para gritar al mundo que se casaran próximamente? "Mis sentimiento' no caben en esta pluma. Ey, ¿cómo decirte? Tú re' la exponent infinita, la equi', la suma. Te queda pequeña la luna (¡Yah!) Y aunque esté lejo', tú ere' la persona más cerca de mí. Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti. Si es que hubo otra vida, de tus agua' bebí. To' mi ser te debí Lo mejor que tengo. Es el amor que me das...Huele a tabaco y melón. Y a domingo en la ciudad. Si tú me esperas. El tiempo puedo volar. El cielo puedo amarrar. Y dártelo entero... Yo quiero que me de' otro beso. Uno de esos que tú me da'", dicen ambos en su último tema.