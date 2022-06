Este fin de semana, el nombre de Santi Millán se convertía en los más comentados y buscados por Google y redes sociales. ¿El motivo? La filtración de un vídeo en el que aparecía el popular presentador manteniendo relaciones sexuales con otra mujer que no era su esposa. Aunque él ha intentado mantenerse al margen, su mujer, Rosa Olucha, ha querido salir en defensa de su pareja y denunciar el acoso al que se ha visto sometido tanto él como ella durante las últimas horas. Por este motivo, no ha dudado en emitir un comunicado que os compartimos íntegro a continuación.

«A todos los que me preguntáis «cómo estás» o me decís cosas del tipo «lo siento, tienes todo mi apoyo» os comento… Lo primero yo estoy bien. Deberíais de preguntaros cómo está él. Él es el que ha sufrido un ataque a su intimidad, que por cierto, es delito. SU intimidad. Suya y de nadie más. En segundo lugar, no tenéis que sentir pena ni apoyar a nadie. Yo no soy una víctima y aquí no hay ni bandos ni propiedades. Ni él es mío ni yo soy suya. En tercero, para los que no lo sepan (y ya lo siento), existen muchos tipos de familia. En la nuestra, la LIBERTAD, el RESPETO y la TOLERANCIA son los pilares sobre los que hemos construido este proyecto. Hemos caminado muchos kilómetros juntos y muchos más separados, hemos tropezado mil veces, hemos hablado cuando ha hecho falta. hemos cambiado el ritmo cuando nos hemos cansado y, de momento, ni tan mal.

En cuarto, me da mucha pereza ver que a estas alturas el sexo consentido y privado siga causando escándalos. Sí, señores ¡la gente folla! Dentro y fuera de la pareja. Casi me da más pereza que cuando se hace público, la mayoría se apiada de las mujeres con el clásico «pobrecita no se enteraba» o «qué imbécil que se lo permitía». Mierda de sociedad católica y patriarcal. En quinto, los medios de comunicación convencionales dais asco. Habláis de estos temas como «escándalos» cuando en realidad tendréis que hablar de «delitos» o simplemente callar. Espero que los que estaban preocupados por mí, estén ahora más tranquilos. Yo y mi familia, bien. Gracias», se puede leer en el comunicado.

Por su parte, el presentador de ‘Got Talent’ ha explicado cómo se siente y es tajante a la hora de comentar lo que le ha ocurrido. «No pienso hacer ningún comentario. Yo no quiero decir cómo hay que enfocar las cosas, pero la noticia aquí es que se ha cometido un delito», declara rotundo a ABC. Ambos comparten el mismo discurso y no quieren entrar en más detalles sobre lo que ha ocurrido. Rosa Olucha ha hablado alto y claro dejando constancia de que su marido cuenta con su total apoyo tras haberse convertido en noticia por su vídeo manteniendo relaciones sexuales con otra mujer.