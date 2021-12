Rosa Benito a lo largo de estos meses ha cambiado de opinión en varias ocasiones. La última vez fue este miércoles cuando se pronunció acerca de lo feliz que ve a Rocío Carrasco en sus últimas reapariciones televisivas. “Me gusta muchísimo verla como la estoy viendo, que la veo feliz, tranquila», espetó. Inevitablemente entonces se pensó en si en sus planes entraba reconciliarse con sus hijos, algo que todavía no ha sucedido por no estar suficientemente preparada. «Si ella es feliz hay que respetarla”, dijo Rosa Benito. Estas palabras sorprendieron a los presentes, ya que de repente la que fuera cuñada de Rocío Jurado había dado un giro inesperado.

“Separada de los niños lleva mucho tiempo, entonces que se quede como está ya está. Si ella es feliz es respetable. Yo no estoy aquí para que me preguntéis», insistió la expareja de Amador Mohedano. A pesar de que el resto de colaboradores de ‘Ya son las ocho’ no daban crédito ante este nuevo bandazo, la tertuliana dejaba clara su opinión acerca de la decisión de su sobrina Rocío. “Ella si es feliz como está…Yo no sería feliz, pero yo hablo por mí. Cada uno que tenga la forma de ser que tenga”, comentó. Instantes después uno de sus compañeros le preguntó si no le apenaba que Rociito no tuviera contacto con ninguno de sus hijos, aunque ellos le hayan tendido la mano públicamente, a lo que ella respondió muy tajante: “¿Pero a mí por qué me va a dar pena? Si ella es feliz sin sus hijos yo no soy quien para criticar su actitud”.

Este discurso poco o nada tiene que ver con el dado por Rosa Benito, por ejemplo, el pasado mes de mayo, mes en el que todavía se emitía la docuserie de Rociito en televisión. “Lo que yo pienso es que el tiempo seguro que en algún momento los tiene que unir, son madre e hija… no sé cuanto, no sé cuanto pasará pero esa conversación la tienen que tener los dos”, dijo. Tenía la mente abierta ante un posible acercamiento, sin embargo, Rosa ya no piensa igual. Considera que si Rociito ha decidido no retomar la relación con sus hijos es por un motivo de peso y que ella no lo discutirá. No se lo plantea, al menos de momento.

¿Rosa Benito y Rocío Carrasco se han sentado a hablar?

Los últimos movimientos hacen pensar a los espectadores que Rosa Benito podría haber mantenido una conversación con su sobrina detrás de cámaras. A mediados de diciembre la colaboradora contó en el programa de Sonsoles Ónega que ella seguía teniendo muchísimo cariño a su sobrina y que no la había desmentido, a pesar de que sus versiones eran completamente contradictorias sobre un mismo hecho. Por ejemplo, cuando hablaron de la pulsera de tres brillantes. Mientras Rocío Carrasco aseguró que era un regalo de su padre a su madre y que ella fue quien se la quitó a su madre tras su muerte, Rosa dijo que se la había regalado una joyera de confianza y que fue ella misma y no Rocío quien se la quitó de su muñeca.