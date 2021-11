El enfrentamiento entre Rosa Benito y Alessandro Lequio por fin se ha zanjado. No ha sido fácil que llegaran a un punto en común, pero tras una charla y unas disculpas mutuas, se han entendido. Así lo ha revelado la exmujer de Amador Mohedano, quien este miércoles en ‘Ya es mediodía’ era incapaz de reprimir las lágrimas al contarlo. Completamente derrumbada y sin consuelo alguno, Rosa Benito ha reconocido estar «muy sensible hoy». Y es que antes de que comenzara el programa se había dirigido a Telecinco para hablar con el italiano, ya que el colaborador creía que ella había dicho que él «le daba mucha pena por sus circunstancias personales».

Justo después de escuchar a Lequio muy afectado en televisión, Rosa se ha reunido con Alessandro para explicar cómo se sentía. «He tenido un bajón súper fuerte y me he enterado de algo que pensaba Lequio y yo sería incapaz de decir algo que pueda afectar en sus sentimientos, me da mucha pena que puedan pensar que pienso algo así…He ido a buscarlo y luego te cuento que tengo que respirar», ha continuado. Si bien en un principio le costaba entrar en detalles, lo cierto es que Rosa instantes después ha asegurado que lo que más le dolía es que pudieran pensar mal de ella. «Me ha venido bien. Yo jamás hubiera pensado que al oírme hablar que lo he hecho con esa intención, jamás”, ha continuado.

La propia Rosa ha comentado cómo han firmado la paz después de algunos días de guerra pública. No ha sido fácil para ninguno, prueba de ello, la reacción que han tenido los dos en los programas en los que trabajan. «El coche ha venido antes a buscarme y he salido a buscar a Alessandro, primero para pedirle perdón y él a mí también me lo ha pedido refiriéndose a mí hija… Yo tengo una hija que es muy luchadora. Lleva 20 años luchando en la música y no le perdonan que es sobrina de Rocío Jurado… Esa niña desde que yo la he parido es artista, se reinventa continuamente, lleva 4 años haciendo su música, cantando, haciendo sus bolos y no se la reconoce…No puedo más, que me ataquen a mí, pero que dejen a Rosario en paz…», ha señalado rota Rosa Benito.

Parecía que su guerra era interminable, pero Lequio y Rosa Benito se han reconciliado contra todo pronóstico. “Con Lequio he terminado bien… Ni con él ni con nadie, no me metería con nadie que tiene hijos, me puedo meter contigo, pero no con tus hijos…”, ha añadido Rosa Benito. Horas antes de este momento tan emotivo en televisión, la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ utilizaba sus redes sociales para recordarse a sí misma que no debe anclarse en el pasado. «Siempre mira hacia delante, si miras atrás que sea para aprender y recordar los momentos bonitos, como el nacimiento de tus hijos, el nacimiento de tus nietos, el amor que has recibido y el que has dado, si miras para atrás… que sea para aprender BONITO», ha escrito Rosa Benito.