La colaboradora de ‘Ya es mediodía’ lanza una profunda reflexión que alude a la hija de Rocío Jurado.

El documental de Rocío Carrasco está suponiendo un antes y un después no solo en su vida, sino también en la historia de la televisión y la crónica social. El aluvión mediático que ha traído consigo los episodios está provocando que los protagonistas indirectos del mismo se pronuncien públicamente sobre las declaraciones de la hija de Rocío Jurado. Así, a pesar de que en un principio y al borde de las lágrimas se mostró a su lado, Rosa Benito ha reculado y le ha declarado la guerra a su sobrina.

Visiblemente afectada y al borde de las lágrimas, hace dos semanas, Rosa Benito aseguraba que el desgarrador testimonio de Rocío Carrasco le había llegado a conmover debido a que le hizo remover cosas del pasado. Sin embargo, conforme se han emitido los próximos episodios, la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ se ha posicionado a favor de su exmarido, Amador Mohedano, a raíz de las acusaciones de la hija de Rocío Jurado.

A pocas horas de que se estrenen las dos nuevas entregas del mismo, la que fuera ganadora de ‘Supervivientes’ ha lanzado una profunda reflexión a través de sus redes sociales que hacen alusión a la madre de Rocío Flores. «A mí nadie me puso alas… pero aprendí a volar«, escribía la tertuliana junto a una imagen de su paso por el programa de Sonsoles Ónega.

Un mensaje muy significativo que hace referencia a las «alas de luz y de rocío» con las que arrancó ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ en clara alusión a las alas del ave fénix que lleva tatuado en su espalda. De la misma forma, ha querido acompañar sus palabras con otra reflexión: “Se dice que crecemos con los golpes de la vida, pero también crecemos con los toques suaves en el alma”.

La otra reflexión de Rosa Benito sobre los mensajes positivos

No contenta con ello, hace tan solo unas horas, Rosa Benito compartía una imagen de un broche en forma de mariposa y la acompañaba con una profunda reflexión. «Siempre me gustaron las mariposas. Cuando era adolescente y veía una blanca… yo decía… mariposa blanca buenas noticias… Ayer viendo Netflix, me di cuenta del poder de las mariposas, de su mensaje… Ya ves… “Tú “ me la regalaste y no sé por qué siempre le tuve un cariño especial… hoy se porqué… por que las mariposas🦋 siempre llevan mensajes positivos… 💙», sentencia.

Después de las declaraciones de Rocío Carrasco en las que aseguraba que Amador Mohedano la había traicionado revelando a la prensa el ligar donde se fue de luna de miel con Antonio David Flores, Rosa Benito sacaba pecho y daba la cara por el que un día fue su marido. “Para decir tu historia no puedes mentir”, ha lamentado. La que fuera cuñada de la chipionera ha dejado claro que los hechos que relata Rocío Carrasco en su docuserie son inexactos. Entonces, según ha zanjado la de Torrejón de Ardoz, Amador no se quedó con parte de la exclusiva ni filtró a los medios de comunicación el destino de su viaje de novios.