Rosa Benito se ha convertido este jueves en tendencia en Twitter. Muchos espectadores se han pronunciado acerca de su disparo contra Jorge Javier Vázquez y Rocío Carrasco y es que la colaboradora está indignada con ambos. El catalán se dirigió a ella de manera despectiva como ‘la viuda de Rocío Jurado’, un comentario que lejos de indignar a su sobrina, le robó una carcajada. Decepcionada y dolida por ello, la cuñada de ‘La más grande’ no se ha podido mantener callada en ‘Ya es mediodía’. «Ayer yo me contuve porque lo tengo que hacer. Porque a mí me duelen las cosas también y lo dije ayer… Me jorobó cuando yo oí a este señor decir que soy la viuda de Rocío Jurado, me pareció vergonzoso, que igual se lo ponen mañana, y más vergonzoso me pareció que ella se riera«, apunta.

Rosa Benito no entiende cómo Rociito no sacó la cara por ella y en vez de puntualizar que Rosa «era madre, cuñada o hermana», se dirigió a ella como «mi tía o esa, me da igual». Si bien en sus últimas apariciones ha tratado de tender puentes con ella, parece que, a día día, no enterrarán el hacha de guerra. Mientras tanto Rosa Benito insiste en estar orgullosa de cada una de sus decisiones y de, sobre todo, no haber fallado a nadie. «De lo más orgullosa que estoy en mi vida es de haber parido, tengo cuatro hijos maravillosos, y de ser buena gente. No he fallado a mi gente jamás«, ha dicho la ex de Amador Mohedano.

La tertuliana ha aclarado que de si algo ha hablado a lo largo de estos años es de la relación tan especial que tenía con la artista y es que su vínculo fue tan fuerte que incluso se encargó de amortajarla. «He vivido con ella y he tenido muchas cosas… Puedo hablar de todos los que me dé la gana, pero mi cuñada para mí es sagrada y si por eso soy la viuda, soy la viuda, pero me pareció vergonzoso que ella como hija lo permita(…) He tenido muchas conversaciones y muchos momentos buenos y malos con ella, como su separación de Pedro, cuando dejó la casa… y ni esto he contado», ha comentado Rosa Benito.

Pronto la audiencia descubrirá el segundo episodio de ‘Montealto: regreso a la casa’, espacio de televisión en el que Rocío Carrasco tendrá la oportunidad de responder a su tía. Rosa no ha escondido su desazón tras las risas de su sobrina cuando esta escuchó el apodo de ‘viuda’, el cual ella niega y no alcanza a comprender. Este sentimiento no tiene nada que ver con lo que opina de Gloria Camila, a la que tilda de «niña pura». «No tiene malas intenciones… Quiere arreglar las cosas y estar en paz, bastante la vida nos da para estar con malajes», ha dicho Rosa Benito.