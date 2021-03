Tras el último enfrentamiento entre Amador Mohedano y María Jiménez, Rosa Benito responde y ataca duramente a la cantante

Este fin de semana, Amador Mohedano se sentó en ‘Sábado Deluxe‘ donde vivió un encontronazo con María Jiménez después de que este revelara algunas anécdotas que vivió junto a María Jiménez mientras que trabajaba con ella. El hermano de «La más grande» aseguró que durante los dos años que compartieron vivencias, la cantante «era muy difícil». Unas palabras que a Jiménez no le sentaron nada bien y aseguró que «Chelo, todo es una milonga de él, que cuente el día que se llevó una caja de whisky de la puerta de un camerino, que cuente lo que se bebía su hermana antes de subir al escenario…». Ahora es Rosa Benito quien habla de tales acusaciones y sale en defensa del que fuera su marido y ataca duramente a María Jiménez.

Rosa Benito, muy molesta con María Jiménez

A Rosa Benito no le ha sentado nada bien que María Jiménez llamara «borracha» a Rocío Jurado. Y así lo ha hecho saber en ‘Ya es mediodía’, programa en el que colabora. «A mí lo cruel que me parecía es que hablen de una persona que lleva muerta 15 años, tiene una carrera intachable tanto profesionalmente, es la que abrió las puertas del Teatro Real…”, decía enumerando una larga lista de exitazos y victorias musicales conseguidas por la Más Grande.

La colaboradora de televisión ha hablado de la envidia que le tenía María Jiménez a su cuñada: «Le tienen que salir cristalitos en el estómago cuando pasen por Sevilla y vean auditorio Rocío Jurado y eso no es por salir borracha a un escenario… Es porque te lo has currado muchísimo desde que saliste de Chipiona con una maletita de cartón…”, ha dicho.

La colaboradora de televisión defiende a su ex, Amador Mohedano

A pesar de que se ha puesto del lado del que fuera su exmarido, también ha confesado que Amador Mohedano se ha equivocó: «Amador Mohedano metió la pata hasta el fondo, a un pirómano no le puedes dar una caja de cerillas, conociendo los percales porque anteriormente esta señora ya dio a entender cosas”. Además, también ha negado lo de que se llevara nada, tal y como aseguraba la propia María Jiménez: “Lo de la caja de Whisky, quien conoce a Amador Mohedano sabe que si es una caja de ginebra sí se la lleva pero de whisky no ha bebido nunca”.

Para Rosa Benito manchar el nombre de Rocío Jurado está por encima de ella. De hecho, ha asegurado que con ella o con su exmarido se podían meter, pero que con ‘La Más Grande’, no: «A Amador Mohedano le puede llamar perro judío, a mí que me diga lo que quiera, pero de Rocío Jurado, no…”. “Yo a Rocío Jurado no la he visto borracha nunca… A gustito a ti, borracha no”, ha asegurado.