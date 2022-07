¡Qué viva el amor! No hay nada que nos guste más en tu revista favorita del papel couché que una boda o el nacimiento de un bebé. Por este motivo, Pablo Puyol y Beatriz Mur se convierten en uno de los protagonistas de nuestra portada por su romántica boda, que puedes ver íntegra en el nuevo número de SEMANA. La pareja se dio el ‘sí, quiero’ en Málaga, tras más de tres años de relación. Ambos se conocieron en el casting del musical ‘A Chorus Line’, de Antonio Banderas, por eso la música y el baile estuvo muy presente durante el enlace del que puedes descubrir todos los detalles.

En el nuevo número de SEMANA, que puedes encontrar en el interior de tu revista favorita, que ya puede encontrar de forma física en los quioscos, o descargando la versión online AQUÍ, puedes encontrar todos los detalles de la romántica boda protagonizada por el actor y la bailarina. SEMANA estuvo presente en exclusiva en el enlace de la pareja que selló su amor rodeado de todos sus familiares, amigos y seres queridos, con varias sorpresas que dejaron a todos los asistentes sin palabras.

Ya que tanto Pablo como Beatriz son bailarines, durante la boda no pudieron evitar marcarse unos pasos y demostrar el arte que tienen juntos bailando. Forman una pareja perfecta tanto dentro como fuera del escenario. Y es que os podemos adelantar que la celebración estuvo repleta de baile y música en directo, incluso interpretada por los propios novios, que no podían estar más felices en el día más importante de su vida. Todas las fotos y detalles de esta romántica boda los puedes leer íntegros en el nuevo número de SEMANA. ¿Todavía no has ido a tu kiosco a por ella?

Pablo Puyol y Beatriz Mur hablaron de sus comienzos en el año 2020

A lo largo de estos años, la pareja ha ido desvelando algunos detalles de cómo comenzaron su relación. De hecho, el baile y la música fue lo que les hizo coincidir: “Conocí a Pablo en los castings de ‘A chorus line’ y yo iba ahí a lo mío, superconcentrada, con mi partitura, mis textos, mis cascos… Y, mira por donde, donde hemos acabado más de un año y medio más tarde, compartiendo no solo musical sino también vida”, rememoraba Beatriz en el programa de ‘Un año de tu vida’, donde Pablo fue uno de los invitados. “Para mí este 2020, que ha sido una mierda en general para todos, para mí no lo ha sido por múltiple razones, una de ellas mi chica”, respondía el actor por aquel entonces. Ahora, la pareja ha sellado su amor con esta romántica boda. ¡No te la pierdas en el nuevo número de SEMANA! ¡Corre antes de que se agote!