Era hace un mes cuando se detonaba la bomba que dejaba a todo el mundo ojiplático. Gloria Camila Ortega se erigía concursante de ‘Pesadilla en el Paraíso’, lanzándose de lleno a participar en su segundo ‘reality’ tras Supervivientes 2017, justo en un momento bastante convulso para toda su familia. La hija de José Ortega Cano confesaba entonces que para ella iba a ser una especie de terapia para alejarse del conflicto familiar que mantiene con la mujer de su padre y así lo expresaba.

Gloria Camila ya se encuentra en el nuevo reality de Telecinco

«Me va a venir muy bien. Vivo otra experiencia, sola, no hago daño a nadie y voy con muchas ganas. Casi prefiero estar ahí dentro que aquí fuera con la que hay montada. No sé quién me apoyará. Últimamente no me fío de nadie», decía en ese momento, dejando claro que su principal preocupación era los apoyos que tendría tras su entrada al programa. Pues bien. Lejos de refugiarse en su padre o en su pareja, sabemos quiénes estuvieron con Gloria tan solo unos minutos antes de iniciar este nuevo proyecto: Rocío Flores y Olga Moreno.

Tras una noche acompañada por su círculo de amistades más íntimo, se despidió de todos ellos en Madrid para poner rumbo al ‘paraíso’. Era a primera hora de la tarde del domingo cuando Gloria hacía su entrada en la estación de Atocha, acompañada por su inseparable novio David. Le esperaban varias horas de viaje en las que pensar y terminar de despedirse de sus más allegados antes de quedarse totalmente aislada, tal y como marca el protocolo de este tipo de formatos. Compartió el AVE con varios de los que serán sus compañeros en los próximos dos meses, aunque eso sí, viajaron repartidos en diferentes vagones para que no pudiesen coincidir. No podían hacerlo hasta su llegada a Málaga, donde les esperaba el equipo del reality y… alguien más.

Su sobrina fue una de las últimas personas en ver

La productora preparó un complejo dispositivo en el que evitaban cualquier tipo de filtración y contaminación de las tramas antes del arranque de las grabaciones, que estaba previsto para el día siguiente. Los concursantes se dividieron en grupos de cuatro personas y se alojaron en distintos hoteles ubicados en distintos puntos de la provincia. A partir de ese mismo momento, el aislamiento era total y muy pocas horas después de despojarían de sus móviles, cortando toda comunicación con el exterior hasta que saliesen del concurso.

¿Pero qué pasó nada más llegar al hotel en el que se alojaría Gloria Camila la noche del domingo? Olga Moreno y Rocío Flores tuvieron conocimiento del sitio exacto en el que se ubicaba y no dudaron en desplazarse hasta las inmediaciones para poder ser las últimas personas que viesen a la pequeña de los Ortega. SEMANA ha tenido acceso a los detalles de ese encuentro que solamente pudo extenderse unos minutos: “Te quiero muchísimo y sé que vas a hacerlo de 10. No pienses en nada de fuera”, le espetaba la hija de Rocío Carrasco, que se abalanzó al cuello de su tía para fundirse en un emotivo abrazo.

«Sé que vas a hacerlo de 10», le decía Rocío Flores

“Quiero verte dentro de mucho tiempo, tienes que ganar”, añadía una y otra vez. Lo mismo se replicó en el caso de Olga Moreno. La exmujer de Antonio David Flores no dudó en advertirle mirándola a los ojos: “Te vamos a defender a muerte, hazme caso. Vas a ser la ganadora” e insistió mientras le acariciaba la cara en un gesto cariñoso: “Vas a ganar”. “Te voy a defender como a nadie”, replicaba Rocío Flores concluyendo el encuentro y separándose.

Según ha podido conocer SEMANA, durante los días previos al inicio del concurso se ha estado barajando diversos nombres que asumiesen la defensa de la joven. Desde la propia Rocío Flores a su prima Rocío Rodríguez, hija de Gloria Mohedano y José Antonio. Sea como fuese su sobrina Rocío decidía cumplir la promesa que le había hecho a su tía minutos antes y publicaba toda una declaración de intenciones: «Se va mi otra mitad. Solo espero que disfrutes al máximo y que lo des todo. Te espero dentro de dos meses. Te amo”, escribía dejando ver, ahora públicamente, el vínculo tan fuerte que le une a su tía. ¿Será finalmente ella quién se haga cargo de su defensa en los debates? pronto lo sabremos, pero en, cualquier caso, es evidente que es en Rocío y en Olga en quién más confianza parece tener Gloria Camila en estos momentos. Además, ambas saben mejor que nadie lo que significa participar en un reality cuando estás en medio de la vorágine familiar y, quizá, mantenerse alejada de todo y ‘aislada’ del mundo sea el mejor modo de ver las cosas con claridad, una terapia como ha dicho la propia Gloria Camila, a quien le queda la seguridad de saber que fuera tendrá, por lo menos, dos grandes aliadas.