Vestidas de largo y dispuestas a vivir una ocasión muy especial. Así hemos visto a Rocío Flores y Olga Moreno. Ambas han acudido a un enlace celebrado este viernes, 9 de septiembre, en Madrid. Tanto la hija de Antonio David Flores como la expareja del malagueño han querido hacer partícipes a sus seguidores en redes de este acontecimiento.

«Nos espera un día muy intenso. Nos vamos de boda», anticipaba la joven. También nos ha dejado observar de cerca el estilismo que ha elegido para esta ocasión. Rocío Flores estaba espectacular con un diseño asimétrico que incorpora una de las tendencia del momento: ‘cut out’. Una abertura a la altura del abdomen que convierte este vestido, en tono plata y con paillettes, en muy sugerente. Ha combinado este look con unas sandalias de plataforma en tono glitter rosa. Además, la nieta de Rocío Jurado se ha atrevido con el maquillaje y la peluquería. «Ni tan mal», añadía. Mientras que Olga Moreno ha elegido para la ocasión un vestido de estilo fantasía en tono rosa, manga larga y engalanado con lentejuelas. Por el momento, ninguna de las dos ha dado detalles sobre qué pareja de amigos se da el «sí, quiero».

Rocío Flores y Olga Moreno, muy unidas

Ha sido un verano totalmente atípico para Olga Moreno, el primero que ha vivido como soltera después de más de dos décadas unida sentimentalmente a Antonio David Flores. La sevillana se ha refugiado en su familia, también en sus amigos más íntimos. Rocío Flores sigue siendo un miembro fundamental en su vida. Así lo confesaba a finales del mes de agosto a través de una preciosa imagen en la que se veía a ambas muy unidas. «Qué bonito caminar a tu lado», subrayaba la sevillana.

Mientras que Rocío Flores ha vivido un verano de completa desconexión. Con el inicio del mes de septiembre, la joven ha regresado a la capital. Además, se ha convertido en noticia en las últimas horas por ser una de las grandes ausentes en la localidad gaditana de Chipiona con motivo de la procesión de la Virgen de Regla. «Es verdad que se me invitó pero no he podido ir. Voy todos los años, pero sí que es verdad que hoy justamente tenía trabajo aquí en Madrid y mañana tenía una boda en Madrid a la que tenía que ir. Por cuestión de tiempo, no podía ir», afirmaba sobre esta ausencia.