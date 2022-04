Rocío Flores se siente engañada por su padre, Antonio David Flores, y Olga Moreno. En su reaparición tras la entrevista de esta última a SEMANA, la joven ha dejado claro que se siente decepcionada porque esta no le hizo saber que había hablado con esta revista hasta el lunes pasado. Está cansada y le hubiera gustado que se le hubiera contado todo, porque es algo que ella hubiese hecho sin pensar.

Aún así, asegura que no tiene nada que reprochar a la sevillana. A Rocío solo le ha molestado que no se le haya dicho nada, pero prefiere no hablar del contenido de la entrevista. «No tendré nada que reprocharle a Olga con cómo es como madre y lo bien que se ha portado conmigo y con mi hermano cuando no le correspondía. Me siento decepcionada por no haberme enterado antes de la entrevista. Adoro con todo mi corazón a Olga y también a mi padre», ha declarado rotunda.

Aún así, no puede evitar mostrar su hartazgo por todo lo que está ocurriendo. «Estoy cansada y me sobrepasa la situación», ha dejado claro Rocío Flores con su rostro serio. La joven se siente siempre en medio de todas las polémicas, cuando realmente ninguna le toca a ella de cerca. Ya se sienten engañada por todos y prefiere que los perjudicados hablen en lugar de pedirle explicaciones a ella.

Rocío Flores no tiene nada que reprochar a Olga Moreno

La hija de Antonio David Flores no ha podido evitar dar su opinión sobre la decisión de Rocío de dar una entrevista y ha sido muy rotunda: «Me entero el lunes de esta exclusiva. No me entero del contenido, Olga me llama para decirme que había dado una entrevista. Me encuentro decepcionada y sorprendida, no tanto por lo que se dice sino por la manera en la que se ha hecho todo», declara en un primer momento.

Este miércoles, antes de poner rumbo a Madrid para hablar de la entrevista de Olga Moreno, Rocío Flores ha hablado por teléfono con la expareja de su padre. «Todo lo que estoy diciendo aquí lo sabe ella. He estado hablando con ella. No sé cómo se queda Olga. La que se encuentra con vergüenza ajena soy yo. He tenido que dar la cara por todos». Y recalca que la perjudicada siempre es ella y que ya no puede más: «Estoy decepcionada con toda mi familia, con mi padre, con Olga, con Marta, con todos. Me siento engañada por todos».

Deja claro que ella siempre ha tratado de mirar por su familia y cuando ha hecho algo, ha llamado inmediatamente a su padre y a Olga para contárselo: «Yo he mirado siempre por el bien de mi familia, los adultos han mirado por su propio beneficio. Lo que me duele es la manera en la que se han hecho las cosas. Me hubiese gustado que se me hubiera dicho que había dado una exclusiva y que luego fuera al cumpleaños. Yo no hubiese ido al cumpleaños».