Rocío Flores regresaba este jueves a ‘El programa de Ana Rosa’ casi un mes después de someterse a una reducción de pecho. La colaboradora ha vuelto y ha respondido a todas y cada una de los frentes que tiene abierto y que atañen a su familia. En concreto, la joven no ha dudado en dar la cara por su padre, Antonio David Flores, y atacar a Fidel Albiac. Horas más tardes, después de escuchar varias críticas, la joven llamaba en directo a Rosa Benito para justificarse y defender su puesto de trabajo.

«Se habrá arreglado el pecho, pero tiene una soberbia encima que no se la quita nada. No quiere contestar a nadie… Ella está sentada en la silla para hablar de su familia», criticaba Alexia Rivas en ‘Ya son las ocho’ al mismo tiempo que Rosa Benito intentaba dar la cara por Rocío Flores. Ante esto, cansada de cualquier tipo de especulación, la hija de Antonio David Flores llamaba en directo a la exmujer de Amador Mohedano para justificar su contrato de trabajo. «Ella el contrato que tiene es para hablar de realities, es una colaboradora y su habla de lo que ella está viviendo tampoco es para que le critiquemos«, comentaba la colaboradora segundos después de colgar a la joven.

Después, Rosa Benito volvía a intentar justificar la actitud que ha mantenido Rocío Flores a lo largo de estos meses a raíz de la emisión de la serie documental de su madre y aseguraba que todo era fruto de la coraza que se había creado la joven para que no le afectaran los comentarios. Esta misma mañana, Rocío Flores acusaba a Fidel Albiac de ser la persona que guía a Rocío Carrasco y dejaba caer que el día en el que ella compartiera de forma pública sus vivencias con el marido de su madre «España se cae». Ante esto, Rosa Benito considera que la nieta de Rocío Jurado ha hablado claro y de sus vivencias. Para la madre de Rosario Mohedano, solo ella y David Flores sabían lo que habían vivido dentro de su casa. «Tendrá que ser ella quien lo cuente cuando se vea capacitada«, comentaba.

Rocío Flores no quiere saber nada de Marta Riesco

A pesar de que tiempo atrás eran muy buenas amigas, la relación entre Marta Riesco y Rocío Flores llegó a su fin después de que se hiciera pública la relación que mantenía la periodista con Antonio David Flores. Este jueves, días después de que SEMANA hiciera pública que la pareja había roto de manera definitiva, la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ reconocía que no quería saber nada de la periodista. «Ella también trabaja en este programa, si quiere decir algo que baje y que lo diga. No quiero saber nada de Marta. Mi situación es muy complicada, tengo que dar la cara y la que pierde soy yo, estoy un poquito cansada. No voy a entrar a valorar nada de ella ni él», decía con cierto tono de indignación.

Ante esto, horas después, Rosa Benito insistía en que Rocío Flores había sido muy clara a la hora de hablar de la periodista y daba la razón a la joven cuando afirmaba que nunca supo nada de la relación. «Ella vive de forma independiente, si el padre viene aquí y se ve con Marta y es de forma clandestina… es normal que no sepa nada», comentaba. Eso sí, la colaboradora de ‘Ya son las ocho’ hacía hincapié en que si hubiera estado en su lugar, ella sí habría pedido explicaciones a su padre en el momento en el que se hace pública su nueva relación. «Para mí es lo más coherente, ella dice que no quiere saber… que no quiere preguntar…», destaca.